Apple představil nástupce svého nejlevnějšího smartphonu
3. 3. 2026 – 13:15 | Magazín | Žaneta Kaczko
Apple představil nástupce svého nejlevnějšího smartphonu. I když si iPhone 17e ponechal klasický výřez, uvnitř skrývá technologie budoucnosti, včetně vlastního modemu a 256 GB paměti. Spolu s ním dorazil i nový iPad Air, který výkonem zadupe starší produkty do země.
Technologický gigant z Cupertina odstartoval březnový týden ve velkém stylu. Bez zbytečných odkladů a velkolepých reklam Apple představil dvojici novinek, které mají ambici ovládnout segment dostupnějších zařízení. Dočkali jsme se nové generace základního smartphonu pod označením iPhone 17e a výrazně posíleného tabletu iPad Air, který nově pohání brutálně výkonný procesor M4.
Pokud jste čekali na ideální chvíli pro upgrade svého staršího zařízení, březen 2026 by mohl být tím správným měsícem. Pojďme se podívat na detaily, které tyto novinky přinášejí.
iPhone 17e: Výkon vlajkových lodí v dostupném balení
Nový iPhone 17e je důkazem, že Apple nehodlá dělat kompromisy ve výkonu ani u svých „vstupních“ modelů. Srdcem telefonu je špičkový čip A19, vyráběný pokročilým 3nanometrovým procesem. Se 6jádrovým CPU a 4jádrovým GPU jde o zařízení, které hravě zvládne nejnáročnější aplikace i moderní hry.
Revoluce v konektivitě: Modem C1X
Skutečným technologickým tahákem je však vlastní mobilní modem z dílny Applu s označením C1X. Ten nahrazuje dřívější řešení a slibuje až dvojnásobnou rychlost stahování oproti předchozímu iPhonu 16e. Kromě rychlosti se inženýři zaměřili na efektivitu- modem je výrazně šetrnější k baterii, což by se mělo projevit na delší výdrži na jedno nabití.
Displej a design: Návrat k osvědčenému výřezu
Pro někoho možná překvapivě, Apple u modelu 17e nenasadil populární „průstřel“ Dynamic Island. Majitelé se tak budou muset spokojit s klasickým výřezem (notchem), který ukrývá selfie kameru a senzory pro Face ID.
6,1palcový Super Retina XDR OLED displej však rozhodně neurazí. Nabízí maximální jas 1 200 nitů a je chráněn novou generací skla Ceramic Shield 2. Výrobce uvádí, že je třikrát odolnější proti poškrábání a mnohem lépe eliminuje nežádoucí odlesky, což oceníte zejména při používání na přímém slunci.
Fotoaparát a nabíjení
Hlavní snímač dostal rozlišení 48 MP, což iPhonu 17e umožňuje simulovat dvojnásobný teleobjektiv v optické kvalitě (výřezem ze snímače). Fanoušci příslušenství zaplesají nad plnou podporou MagSafe, která u základního modelu dosud chyběla. Bezdrátové nabíjení se tak zrychluje na 15 W. Přes USB-C kabel pak telefon dobijete na 50 % za zhruba 30 minut.
iPad Air s čipem M4: Tablet pro náročné bez „Pro“ cenovky
Zatímco iPhone 17e sází na dostupnost, nový iPad Air útočí na výkon. Apple do něj integroval procesor M4, čímž smazal značnou část náskoku dražší řady iPad Pro.
Výkon, který bere dech
Nový Air je k dispozici opět ve dvou velikostech- 11 a 13 palců. Díky čipu M4 nabízí o 30 % vyšší výkon než předchozí generace s M3. Pokud však přecházíte ze staršího modelu s čipem M1, čeká vás drtivý 2,3násobný nárůst výkonu. Aby tablet zvládal náročný multitasking, byla operační paměť RAM navýšena na 12 GB.
Design a úložiště
Vzhled zůstává věrný elegantním liniím v modré, fialové, šedé a barvě polaris. Na rozdíl od iPhonu 17e ale Apple u iPadu Air nezvedl základní kapacitu úložiště, ta zůstává na 128 GB, což může být pro profesionály limitující. Tablet nadále plně podporuje Apple Pencil Pro a klávesnici Magic Keyboard.
Kapacita
Apple letos potěšil zejména budoucí majitele iPhonů. Základní iPhone 17e totiž v základu nabízí rovnou 256 GB úložiště, což je dvojnásobek oproti minulé generaci.
Kdy se novinek dočkáte?
Předobjednávky startují již tuto středu 4. března. První šťastlivci se svých nových iPhonů a iPadů dočkají hned o týden později, tedy ve středu 11. března.