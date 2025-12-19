Koubek: Nejsme horší než 90 procent reprezentací, jen je třeba zapálit oheň
19. 12. 2025 – 18:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Trenér Miroslav Koubek považuje angažmá u fotbalové reprezentace za životní výzvu.
Čtyřiasedmdesátiletý kouč je přesvědčen, že 90 procent národních týmů není lepších než ten český, hráči však ze sebe musejí dostat maximum. Mužstvo podle něj není v rozkladu, jen potřebuje zapálit oheň. Koubek věří v úspěch už v březnovém play off o mistrovství světa. Řekl to na tiskové konferenci v Praze.
Koubka na návrh předsedy Fotbalové asociace ČR Davida Trundy jednohlasně schválil do funkce výkonný výbor. "Pro mě je to milé překvapení a hlavně obrovská čest. Vážím si toho momentu v mém životě, v mé kariéře, ale zároveň je to pro mě samozřejmě obrovský závazek. Je to životní výzva, trénovat národní mužstvo je asi ta největší pocta," uvedl Koubek.
Mužstvo poprvé povede v březnovém play off. Český tým v semifinále přivítá Irsko a v případě postupu si ve finále zahraje o světový šampionát rovněž doma s vítězem duelu Dánsko - Severní Makedonie. "Jsem přesvědčen, že nejen já, ale i hráči uděláme vše pro to, abychom byli po baráži na mistrovství světa. Je to můj úkol, jsem s ním smířený. Já tomu říkám panna, nebo orel. Věřím tomu, že to bude dobrá strana mince. Jsem optimista, s klukama to dokážeme," prohlásil Koubek, který v září skončil ve Viktorii Plzeň.
Reprezentace měla v poslední době velký výkyvy, v říjnu ve světové kvalifikaci utrpěla porážku 1:2 na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán trenér Ivan Hašek. "V první řadě jsem přesvědčen, že máme velmi dobré až vynikající hráče. Je možné, že jako tým nedosahují úrovně těch nejlepších asociací - Brazílie, Argentiny, Francie, Anglie, Španělska, Německa. Ale to je nějakých 10 procent na světě, 90 procent asociací není lepší než my, o to jsem přesvědčený," řekl Koubek.
"Jde o to, abychom dokázali z našich velmi dobrých až výborných hráčů dostat maximum. Abychom s nimi dokázali hrát účelný fotbal, který má hlavu a patu ve smyslu možností hráčů na jednotlivých postech, z hlediska i systému rozestavení. Náš úkol je už s předstihem je s tím seznámit a potom na dvou trénincích před Irskem to propilovat. To je šibeniční. Ale jsem přesvědčen, že máme hráče, které když dáme do nějakého šiku a kluci za to vezmou, tak Irové i Dánové patří mezi těch 90 procent," prohlásil Koubek.
Český tým si také pokazil renomé u veřejnosti. Po listopadové výhře 6:0 nad Gibraltarem nešlo mužstvo poděkovat "kotli" fanoušků a FAČR následně na jedno utkání odebrala kapitánskou pásku Tomáši Součkovi. "To mužstvo není v žádném rozkladu, akorát potřebuje zapálit oheň. Není tam nějaký zásadní kázeňský nebo vztahový toxický problém mezi hráči," uvedl Koubek.
"Je potřeba všechna ta ega, egíčka hodit za hlavu. Chytnout se za ruce a začít fárat. Ale není to tak, že to byla spálená země a teď z toho uděláme mrakodrap. To mužstvo není ve špatném stavu. Jen je potřeba kluky přesvědčit o tom, že přece na mundial (MS) se sakra jede třeba jen jednou za život. Kluci udělali chyby, jsou si toho vědomi, hned se třeba omlouvali. Chtěl bych poprosit fotbalovou veřejnost: pojďme klukům odpustit. Zakopejme nějaké válečné sekery, příkopy," řekl Koubek.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd se s ním poprvé sešel zhruba před dvěma měsíci. FAČR uvažovala také o zahraničním trenérovi a usilovala o slávistického kouče Jindřicha Trpišovského. "Já na nic nečekal. Ta jedna schůzka s Pavlem, jak tady naznačil termín, to ještě nebylo nic závazného. Prostě jsme si popovídali a on jako manažer hledal různé alternativy. Samozřejmě respektuju, že první volba byla Jindra. Naprosto logická, prostě je to náš nejlepší trenér. Potom už jsem cítil, že to směřuje na mě," uvedl Koubek.
Při jednání v kladenské restauraci ho na fotografii zachytil jeden z hostů. "Měl jsem osmatřicet horečku, ještě dnes mi doznívá docela těžká chřipka. Kluci říkali, ať nejezdím do Prahy, že za mnou přijedou. Mám to 30 metrů za rohem. To byla jediná volba, abych tam vůbec dolezl. Bylo to nejblíž. Zároveň si myslím, že nejsme žádní generálové Pentagonu, abychom se scházeli v nějakých tajných bunkrech," bavil Koubek novináře.
V minulých dvou sezonách byl nejúspěšnějším českým trenérem v evropských pohárech, s Plzní nejprve došel do čtvrtfinále Konferenční ligy a na jaře do osmifinále Evropské ligy. "Zkušenost z pohárů je dobrá. Člověk zažívá velké arény, adaptuje se na to, není z toho už jako by zaskočený. Mezinárodní tlak je obrovský. Určitě je lepší to mít než nemít. S klukama z Plzně jsem se v pohárech přesvědčil, že proti 90 procentům týmů, který byly herně lepší na míči, se dá uspět. I tento poznatek je pro mě posilující," řekl kouč, který už u reprezentace dělal v letech 2016 až 2018 asistenta trenéra.
S hráči po svém jmenování zatím nestihl hovořit. "Možná oni mluvili o mně, ale já s nimi ne," vtipkoval. "Teď přijde samozřejmě ten kontakt. Gró národního týmu se v zimě nachází na kempech našich špičkových mužstev, které v průběhu ledna objedeme. To jsou takové první inspekční cesty. Já už samozřejmě začnu od zítřka studovat Iry, to vám slibuju. Dám si je pod stromeček," dodal Koubek.