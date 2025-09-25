Senioři v šoku: falešní kontroloři kasírují stovky korun přímo v tramvaji, takhle je poznáte
25. 9. 2025 – 10:51 | Zprávy | Anna Pecena
Senioři, kteří se poctivě prokazují lístkem nebo průkazkou, se stávají snadnou kořistí. Podvodníci si obléknou reflexní vestu, vytáhnou padělaný průkaz a kasírují „pokuty“. Místo jízdenky pak zůstanou jen oči pro pláč a prázdná peněženka.
Jak podvodníci v MHD útočí
Falešní revizoři mají jednoduchý trik. Vystoupí v tramvaji či autobusu, tváří se sebevědomě, přistoupí k pasažérům a s vážnou tváří žádají o jízdní doklad. Pokud narazí na seniora, který se lekne a začne hledat peníze, okamžitě přichází na řadu „pokuta na místě“.
Problém je, že vše působí věrohodně. Podvodníci mají vestu, někdy i průkazku se znakem dopravního podniku – falešně vytištěnou z internetu. Cíl je jasný: vybrat hotovost hned, než si oběť uvědomí, že něco nehraje.
Podle reportáže České televize se podobné případy řešily v Praze i v Brně – lidé zaplatili stovky korun podvodníkům, kteří z tramvaje po chvíli zmizeli.
Varovné signály: poznáte falešného revizora?
-
Žádá peníze hned na ruku – skutečný revizor nabízí možnost uhradit pokutu bezhotovostně, přes platební terminál nebo složenkou.
-
Nemá průkaz Dopravního podniku s fotografií – originální průkaz vždy obsahuje fotku, číslo revizora a razítko.
-
Chová se agresivně a tlačí na čas – pravý kontrolor vám vysvětlí postup klidně a bez nátlaku.
-
Nemá služební průkaz v plastovém obalu s logem dopravce – jen vytisknutý papír není oficiální doklad.
Dopravní podnik hlavního města Prahy v minulosti varoval, že lidé mají právo požádat o předložení průkazu a nemusí platit hotovost neověřené osobě.
Jak se bránit a nenechat se okrást
-
Pokud máte jízdní doklad, nepropadejte panice. Trvejte na oficiálním průkazu a klidně si jej vyfoťte.
-
Nikdy neplaťte hotovost bez potvrzení o zaplacení – skutečný revizor vždy vystavuje doklad.
-
V případě podezření volejte městskou policii (156) nebo Policii ČR (158).
-
Pokud jste už zaplatili podvodníkovi, okamžitě nahlaste událost dopravnímu podniku a policii – jen tak lze zachytit pachatele.
Stačí chvilka nepozornosti a cizí člověk v tramvaji vás obere o stovky. Falešní revizoři cílí právě na seniory, kteří jsou důvěřiví a bojí se problémů. Pamatujte: pravý kontrolor má průkaz s fotografií, možnost bezhotovostní platby a nikdy vás netlačí k okamžité hotovosti.