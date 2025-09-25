Dnes je čtvrtek 25. září 2025., Svátek má Zlata
Senioři v šoku: falešní kontroloři kasírují stovky korun přímo v tramvaji, takhle je poznáte

25. 9. 2025 – 10:51 | Zprávy | Anna Pecena

podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Senioři, kteří se poctivě prokazují lístkem nebo průkazkou, se stávají snadnou kořistí. Podvodníci si obléknou reflexní vestu, vytáhnou padělaný průkaz a kasírují „pokuty“. Místo jízdenky pak zůstanou jen oči pro pláč a prázdná peněženka.

Jak podvodníci v MHD útočí

Falešní revizoři mají jednoduchý trik. Vystoupí v tramvaji či autobusu, tváří se sebevědomě, přistoupí k pasažérům a s vážnou tváří žádají o jízdní doklad. Pokud narazí na seniora, který se lekne a začne hledat peníze, okamžitě přichází na řadu „pokuta na místě“.

Problém je, že vše působí věrohodně. Podvodníci mají vestu, někdy i průkazku se znakem dopravního podniku – falešně vytištěnou z internetu. Cíl je jasný: vybrat hotovost hned, než si oběť uvědomí, že něco nehraje.

Podle reportáže České televize se podobné případy řešily v Praze i v Brně – lidé zaplatili stovky korun podvodníkům, kteří z tramvaje po chvíli zmizeli.

Varovné signály: poznáte falešného revizora?

  1. Žádá peníze hned na ruku – skutečný revizor nabízí možnost uhradit pokutu bezhotovostně, přes platební terminál nebo složenkou.

  2. Nemá průkaz Dopravního podniku s fotografií – originální průkaz vždy obsahuje fotku, číslo revizora a razítko.

  3. Chová se agresivně a tlačí na čas – pravý kontrolor vám vysvětlí postup klidně a bez nátlaku.

  4. Nemá služební průkaz v plastovém obalu s logem dopravce – jen vytisknutý papír není oficiální doklad.

Dopravní podnik hlavního města Prahy v minulosti varoval, že lidé mají právo požádat o předložení průkazu a nemusí platit hotovost neověřené osobě. 

Jak se bránit a nenechat se okrást

  • Pokud máte jízdní doklad, nepropadejte panice. Trvejte na oficiálním průkazu a klidně si jej vyfoťte.

  • Nikdy neplaťte hotovost bez potvrzení o zaplacení – skutečný revizor vždy vystavuje doklad.

  • V případě podezření volejte městskou policii (156) nebo Policii ČR (158).

  • Pokud jste už zaplatili podvodníkovi, okamžitě nahlaste událost dopravnímu podniku a policii – jen tak lze zachytit pachatele.

Stačí chvilka nepozornosti a cizí člověk v tramvaji vás obere o stovky. Falešní revizoři cílí právě na seniory, kteří jsou důvěřiví a bojí se problémů. Pamatujte: pravý kontrolor má průkaz s fotografií, možnost bezhotovostní platby a nikdy vás netlačí k okamžité hotovosti.

Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

