Pavel: Pokud Putin uspěje, přinese to konec svobody pro přes 100 milionů lidí
25. 9. 2025 – 10:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Cíle Ruska sahají daleko za stávající frontovou linii i za hranice Ukrajiny, řekl ve středu v projevu na Harvardově univerzitě český prezident Petr Pavel.
Moskva podle něj usiluje o zrušení mezinárodního řádu vzniklého po studené válce a pokud uspěje, nebude to znamenat jen obnovení ruské sféry vlivu ve střední a východní Evropě, ale také konec svobody, lidských práv a důstojnosti pro více než 100 milionů lidí.
Pavel uvedl, že Putin, jehož země se stala "odhodlaným agresorem", nemá skutečný zájem o mírová jednání a jeho cílem zůstává donutit Ukrajinu, aby se podrobila. "Ukrajina je pro nás zkouškou. Pokud tam Rusku umožníme porušovat hranice a smlouvy, nikdo z nás se nemůže cítit v bezpečí," varoval.
Pokud se podaří zachovat transatlantickou a evropskou jednotu, je podle českého prezidenta možné plány Ruska překazit, a to bez přímé konfrontace s touto zemí. Zaprvé je podle něj nutné nadále podporovat ukrajinské ozbrojené síly zbraněmi a vybavením, zadruhé zpřísnit a lépe koordinovat protiruské sankce a zatřetí poskytnout Ukrajině trvalé bezpečnostní záruky, jakmile boje ustanou.
Pavel dále uvedl, že spolu s Ruskem zpochybňuje mezinárodní pravidla i Čína, a mezinárodní společenství tak dostává trhliny. "Výsledek je zřejmý: více válek, více násilí a světový řád plný sporů," řekl.
Dnešní dobu srovnal s rokem 1995, kdy na Harvardově univerzitě při promoci absolventů vystoupil tehdejší český prezident Václav Havel. "Třicet let po Havlově projevu svět není v lepším stavu," míní Pavel. Zatímco ještě v roce 2005 si ozbrojené konflikty vyžádaly méně obětí než kdykoli od druhé světové války, loni bylo podle něj už přes šedesát mezistátních konfliktů, tedy nejvíce od roku 1946.
Pavel před zaplněným auditoriem také připomněl Havlova slova, že největší zodpovědnost nesou ti, kteří mají největší moc a vliv. "Ať se nám to líbí nebo ne, Spojené státy nyní pravděpodobně nesou největší odpovědnost za směr, kterým se náš svět bude ubírat," řekl tehdy Havel.
Podle Pavla bude americká podpora i nyní klíčová, ne však jako náhražka evropské odpovědnosti, ale jako opora a kotva západní bezpečnosti. Evropané totiž podle českého prezidenta přebírají stejnou odpovědnost jako Spojené státy – "a v naší části světa dokonce ještě větší. To je nejen správné, ale také nezbytné."
Autoritářské země podle Pavla sice hovoří jazykem míru, důstojnosti či dialogu, ale jejich činy mluví jinak a představují odmítání základních principů, jako je Charta OSN, mezinárodní právo a mírové řešení konfliktů. "Nehrajme jim do karet. Kdekoli ustoupíme, oni rádi zaujmou naše místo," varovala česká hlava státu.
"Alianci autokracií můžeme čelit jen jako aliance demokracií – nejen vojenskou vahou, ale i jednotným záměrem a jasnou vizi. A v tomto úsilí nemají Spojené státy přirozenějšího spojence než Evropu," uvedl Pavel v závěru proslovu, který publikum složené především ze studentů ocenilo potleskem.