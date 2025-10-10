Senioři mohou dostat i čtvrt milionu na zateplení. Tohle musíte udělat
10. 10. 2025 – 13:11 | Zprávy | Anna Pecena
Stát zjednodušil pravidla pro program Nová zelená úsporám Light. Senioři a domácnosti s nižšími příjmy teď mohou dostat dotaci až 250 000 Kč na zateplení domu, výměnu oken nebo dveří – a to dokonce předem, ještě než začnou práce.
Nová pravidla: méně papírování, víc peněz
Od letošního roku stát zjednodušil oblíbený program Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light). Ten pomáhá především seniorům a lidem s nižšími příjmy, kteří chtějí snížit účty za topení. Nově lze získat až 250 000 Kč na úsporná opatření, jako je zateplení fasády, střechy, podlahy nebo výměna oken a dveří.
Podle oficiálních informací Státního fondu životního prostředí (SFŽP) je možné žádat o podporu i tehdy, pokud si člověk plánuje opravit jen část domu – třeba jen střechu nebo okna. Program cílí hlavně na důchodce pobírající starobní či invalidní důchod a na domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení.
Novinkou roku 2025 je, že dotace může být vyplacena zálohově předem. To znamená, že žadatel nemusí mít vlastní úspory, aby mohl začít se zateplením. Peníze přijdou ještě před samotnou realizací – po schválení žádosti.
Co se dá zaplatit a jak postupovat
Program NZÚ Light podporuje například:
-
zateplení obvodových stěn, střechy, stropu nebo podlahy,
-
výměnu oken a dveří za úspornější,
-
dílčí opravy, které zlepší energetickou bilanci domu.
Maximální dotace 250 000 Kč se týká rozsáhlejších opatření. U menších projektů, třeba jen výměny oken, je částka nižší, ale stále pokryje většinu nákladů. Stát nevyžaduje energetický audit ani projektanta – postačí jednoduchý popis a fotodokumentace.
Podmínkou je, že dům musí být zkolaudován do 1. července 2013 a žadatel v něm musí trvale bydlet. Dotaci lze čerpat pouze na rodinný dům, nikoliv na rekreační objekt.
Pomoc pro ty, kdo si s formuláři nevědí rady
Ne každý senior zvládne elektronické žádosti nebo práci s počítačem. Proto stát zřídil tzv. Místa podpory NZÚ Light, která pomáhají s celým procesem – od vyplnění žádosti po odeslání fotek a rozpočtu. Tyto kontaktní body fungují ve většině obcí a krajů, často v kancelářích environmentálních center nebo městských úřadů.
Poradci tam dokážou vyřídit vše zdarma a na počkání – vysvětlí, jaké dokumenty doložit, a pomohou i s podpisem čestného prohlášení o příjmu. Senioři tak nemusí nic složitě vyřizovat sami ani platit zprostředkovatele.
Jak moc se dá reálně ušetřit
Zateplení i výměna oken mají podle zkušeností SFŽP okamžitý efekt na výdaje za energie. U starších domů může úspora dosáhnout 30 až 50 % ročně, což v praxi znamená nižší účty o několik tisíc korun za sezónu.
Kdo navíc zkombinuje zateplení s dalšími úspornými kroky – například s výměnou kotle nebo přechodem na tepelné čerpadlo – může dosáhnout ještě větší podpory z jiných dotačních titulů. Všechny programy se dají kombinovat, takže výsledná úspora může být i dvojnásobná.
Kdy a kde žádat
Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR elektronicky i prostřednictvím Míst podpory. Zájem je vysoký, ale prostředky se průběžně doplňují. Vyplatí se proto reagovat včas – program je otevřený do vyčerpání financí.
Pokud tedy žijete v rodinném domku a splňujete podmínky, není na co čekat. V době, kdy ceny energií rostou, může být čtvrtmilionová dotace rozdílem mezi zimou v svetru a příjemným teplem doma.