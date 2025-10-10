Kolik vás stojí spotřebiče, i když jsou jen v zásuvce a nepracují? Ztrácíte dost peněz
10. 10. 2025 – 13:22 | Magazín | Žanet Ka
Odpojujete po použití rychlovarnou konvici nebo nabíječku? A co televizi, tiskárnu, mikrovlnku? Mnoho domácích spotřebičů dál „žere proud“, i když vypadají nevinně vypnuté. Říká se jim energetičtí upíři - tiší požírači elektřiny, kteří se ročně mohou podepsat pod stovky korun zbytečně utracené energie.
Co jsou „energetičtí upíři“?
„Upíří spotřeba“ (nebo také standby power) je elektřina, kterou zařízení odebírá, i když ho právě nepoužíváte. Typicky se to týká spotřebičů s dálkovým ovládáním, hodinami, diodami nebo funkcí „rychlého startu“. V praxi to znamená, že i když máte televizi nebo kávovar vypnutý, elektronika uvnitř stále běží v pohotovostním režimu a proud jemně, ale vytrvale teče.
Podle Evropské komise může právě pohotovostní režim tvořit až 5-10 % celkové spotřeby elektřiny domácnosti. A i když to zní jako málo, při dnešních cenách energií se to může přehoupnout do stokorun až tisíců ročně.
Kde se schovávají největší viníci
Největší „energetické upíry“ máme často přímo na očích. Patří mezi ně:
- Televize a set-top boxy- moderní chytré televize se kvůli neustálému připojení k síti nikdy zcela nevypínají.
- Wi-Fi routery a herní konzole- i v režimu „sleep“ udržují připojení, aby mohly stahovat aktualizace.
- Počítače, tiskárny, monitory- čekají na povel k probuzení, ale mezitím odebírají energii.
- Kuchyňské spotřebiče s digitálním displejem- kávovary, mikrovlnky, trouby.
- Nabíječky- i když odpojíte telefon, samotná nabíječka v zásuvce dál odebírá proud.
Podle výzkumů EU může běžná domácnost ušetřit 200-400 kWh ročně, pokud tyto spotřebiče skutečně vypíná nebo odpojuje. Při současných cenách (cca 6 Kč/kWh) to znamená úsporu až 2 400 Kč ročně jen tím, že nebudete napájet zařízení, která nic nedělají.
Co na to říká EU a česká legislativa
Od května 2025 platí v Evropské unii nová pravidla pro tzv. ekodesign. Stanovují limity, kolik energie mohou výrobky odebírat v režimu standby nebo off. Například běžné spotřebiče nesmějí překročit spotřebu 0,5 W, zařízení s displejem či připojením k internetu pak maximálně 2 W.
Tyto normy platí i v Česku- každý výrobek uvedený na trh musí mít spotřebu v mezích stanovených směrnicí EU. Díky tomu nové modely zařízení „sají“ méně, než tomu bývalo dříve. Ovšem starší spotřebiče mohou být i několikanásobně žravější.
Co odpojovat a co raději ne
Odpojování se nehodí ke všemu.U ledniček, mrazáků nebo kotlů je to samozřejmé, tyto přístroje musí běžet nepřetržitě.Naopak u televizí, nabíječek, tiskáren či kávovarů má odpojení smysl. Pomáhají i chytré zásuvky dokážou automaticky odpojit napájení po určité době nečinnosti.
Pokud máte více zařízení pohromadě, použijte prodlužovací lištu s vypínačem. Jediným stisknutím tak odpojíte celou skupinu spotřebičů a přitom se nemusíte motat v kabelech.
Psychologie spotřeby: proč nám unikají malé ztráty
Energetičtí experti upozorňují, že největším problémem není samotná spotřeba, ale naše vnímání. Vypnuté kontrolky, ticho v místnosti- to všechno vytváří iluzi, že zařízení „spí“. Ve skutečnosti ale často zůstává probuzené. Naše pozornost má tendenci ignorovat „neviditelné ztráty“, protože jsou malé a nenápadné. Jenže právě ty drobné úniky tvoří ve velkém měřítku zbytečnou ekologickou i finanční zátěž.
Malé kroky, velká úleva
Podle odhadů Evropské komise by plošné dodržování nových pravidel mohlo ročně ušetřit více než 4 TWh elektřiny, to odpovídá spotřebě statisíců domácností. V přepočtu to znamená nejen méně emisí CO₂, ale i menší tlak na naše peněženky. A co je nejdůležitější- tohle opatření nic nestojí. Jen trochu všímavosti a možná jedno cvaknutí vypínačem navíc.
Kde má odpojování největší smysl
|
Zařízení
|
Spotřeba v pohotovosti (průměrně)
|
Doporučení
|
Televize + set-top box
|
3-10 W
|
Odpojovat nebo používat lištu s vypínačem
|
Kávovar s displejem
|
1-5 W
|
Odpojovat po použití
|
Nabíječky (mobil, notebook)
|
0,2-1 W
|
Nenechávat v zásuvce bez přístroje
|
Herní konzole (PlayStation, Xbox)
|
10-15 W
|
Nastavit automatické vypnutí
|
Wi-Fi router
|
5-10 W
|
Lze vypínat na noc (úspora + lepší spánek)
|
Lednice, kotel, mrazák
|
-
|
Nikdy neodpojovat