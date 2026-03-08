Sen všech milovníků čokolády: obří vlak z čokolády překonal světový rekord
8. 3. 2026 – 7:03 | Zpravodajství | Alex Vávra
Obří vlak, který by potěšil každého milovníka sladkostí. Maltský čokolatiér Andrew Farrugia vytvořil rekordní čokoládovou sochu dlouhou 55 metrů, která překonala světový rekord a ohromila návštěvníky v Miláně. Gigantická lokomotiva z belgické čokolády ukazuje, kam až může zajít cukrářské umění.
Představte si svět, kde se sny milovníků sladkostí stávají skutečností. Místo obyčejného vlaku se po kolejích řítí obří lokomotiva vyrobená z čokolády. A ne ledajaká. Maltský čokolatiér Andrew Farrugia vytvořil skutečný sladký gigant – čokoládový vlak dlouhý 55,27 metru, který se stal nejdelší čokoládovou sochou na světě. Tento neuvěřitelný výtvor je dokonce delší než olympijský plavecký bazén a svou velikostí se téměř vyrovná rozpětí křídel legendárního dopravního letadla Boeing 747.
Sladká konstrukce se skládá z jedné masivní parní lokomotivy a 22 vagónů, z nichž každý váží až 160 kilogramů. Celý vlak je přitom vyroben výhradně z belgické čokolády. Přední část připomíná staromódní parní lokomotivu s kulatou výraznou maskou a bohatými zlatými detaily. Na přední desce je vyrytý rok 2023 a na boku lokomotivy září zlatý nápis Express.
Tělo vlaku zdobí drobné zlaté knoflíky, ozdobné lišty a propracovaný komín s dekorativními pásy. Lokomotiva stojí na čokoládových kolejích, jejichž podklad tvoří realisticky vytvořený štěrk a drobné kamínky. Tvůrci si dali záležet i na mechanických detailech – kola, tyče a trubky připomínají kovové součástky skutečného vlaku. Ani interiér nezůstal bez pozornosti. Uvnitř osobních vagónů jsou drobné čokoládové sedačky uspořádané v pravidelných řadách. Každé sedadlo má prošívaný vzor a mezi nimi stojí malé stolky, což vytváří překvapivě realistickou atmosféru skutečného vlakového kupé.
Jak vznikal sladký kolos
Za rekordním projektem stojí maltský mistr čokolatiér Andrew Farrugia spolu s týmem studentů z Institutu turismu na Maltě a italskými cukráři ze sdružení Consorzi di Pasticcerie Bergamo-Brescia. Příprava však nebyla otázkou několika týdnů. Celé plánování trvalo téměř rok. Farrugia začal nejprve vytvářet hliněné modely jednotlivých částí vlaku. Ty se později proměnily ve velké množství čokoládových dílů. Samotná výroba trvala přibližně čtyři měsíce a vyžadovala extrémní přesnost i trpělivost.
Celkem vzniklo zhruba pět tisíc samostatných čokoládových dílů, které byly všechny ručně vyřezané. Jen pro vagóny bylo potřeba vytvořit přibližně 180 kol. Pouze malá část konstrukce vznikla pomocí forem, například některé drobné součástky.
Jednotlivé části byly vyráběny v italském Bergamu, kde čokolatiéři pracovali s prémiovou čokoládou Belcolade Italia. Na projektu se podíleli profesionální cukráři i studenti z gastronomických škol. Měsíce pracovali v laboratořích Minetti 1980, kde vznikaly jednotlivé vagóny a konstrukční části.
Nejtěžší částí celého projektu nakonec nebyla samotná výroba, ale přeprava. Kvůli rekordní délce bylo extrémně složité všechny části bezpečně dopravit na místo finální montáže.
Rekord, který ohromil svět
Hotový čokoládový vlak byl slavnostně představen v italském Miláně před konáním zimních olympijských her. Obří sladká lokomotiva okamžitě přitáhla pozornost návštěvníků i médií z celého světa.
Farrugia tímto projektem získal už svůj třetí zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Není to totiž poprvé, kdy dokázal ohromit svět čokoládovým uměním. Už v roce 2012 vytvořil v Bruselu čokoládový model vlaku dlouhý 34,05 metru, který byl tehdy nejdelší čokoládovou sochou na světě. O dva roky později zase postavil čokoládovou repliku dubajského mrakodrapu Burj Khalifa vysokou 13,52 metru. Ta se stala nejvyšší čokoládovou sochou na světě a byla vystavena na mezinárodním letišti v Dubaji.
Po několika týdnech vystavení venku však sladký kolos přestal být vhodný ke konzumaci. Po skončení olympijských her byly některé části sochy roztaveny pro výukové účely a další posloužily jako krmivo pro zvířata.
Přesto tento čokoládový vlak zůstane v historii jako jeden z nejneuvěřitelnějších cukrářských projektů všech dob. Důkaz, že když se spojí talent, trpělivost a láska k čokoládě, mohou vzniknout doslova gigantická sladká díla, která ohromí celý svět.