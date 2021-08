Se zavíráním služeb a obchodů se nepočítá ani v rizikovém covidovém scénáři

Ani v nejrizikovějším scénáři vývoje epidemie covidu-19 se na podzim nepočítá s uzavíráním služeb a obchodů. I nadále by platila režimová opatření a případně by se omezily hromadné akce. V diskusním pořadu televize Prima to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministr ale nepředpokládá, že by situace měla být vážná. Ukáže se podle výsledků plošného testování dětí ve školách, které se uskuteční ve třech vlnách na začátku září. Scénáře dalšího vývoje se podle Vojtěcha cizelují a jsou založeny na vývoji proočkovanosti. Podle nejrizikovějšího scénáře Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) by v nemocnicích mohlo být v druhé polovině září kvůli covidu kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče. Předpokládá se, že epidemie poroste, ale nezatíží nemocnice. Letos v březnu, kdy epidemie Česko silně zasáhla, bylo v nemocnicích přes 9000 lidí. Ani v tomto rizikovém scénáři se podle Vojtěcha nepočítá s uzavíráním služeb a obchodů. Podle ministra budou režimová opatření, jako je nošení respirátorů, dodržování rozestupů, a případně se omezí hromadné akce. Epidemie koronaviru v Česku stagnuje. V sobotu laboratoře prokázaly nemoc covid-19 u 132 lidí. Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného zůstává čtvrtým dnem nepatrně nad hodnotou jedna, což je hranice mezi zpomalováním a zrychlováním šíření nákazy. Poslední prázdninovou sobotu bylo hospitalizováno 57 nakažených, z toho 11 bylo ve vážném stavu. Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel, je stejně jako předchozí den 13. Ochrana dýchacích cest a prokazování bezinfekčnosti jsou podle Vojtěcha základní opatření, která by měla ještě nějakou dobu zůstat. Na otázku, jak dlouho bude povinné nošení respirátorů, Vojtěch odhadl, že zatím do října, pak se situace vyhodnotí. Respirátor musí nyní lidé nosit například v MHD, obchodech či vnitřních prostorách veřejných budov. Přeočkovávání proti covidu-19 by mělo u lidí s vyšším rizikem při nákaze podle ministra Vojtěcha začít v polovině září. Vakcínu dostanou za osm měsíců od dokončení očkování. Podávat by se měla u praktických lékařů, případně v nemocnicích. Za rizikové skupiny odborníci považují seniory nad 65 let, chronické pacienty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních. V pondělí by měla plán přeočkování projednat rada vlády pro zdravotní rizika a poté vláda. Kabinet by se měl zabývat i povinným testováním neočkovaných klientů a zaměstnanců sociálních služeb, řekl Vojtěch České televizi. Očkování třetí dávkou už zavedli mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Německu či USA. Mohlo by vás zajímat Několik lidí v Česku dostalo třetí dávku vakcíny, chyběly jim protilátky

