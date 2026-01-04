V roce 2026 se rodiče budou vracet ke kořenům při volbě jména: Trendy skončily, přichází něco mnohem důležitějšího
4. 1. 2026 – 14:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ještě před pár lety chtěli rodiče hlavně jedno: aby jméno jejich dítěte bylo jiné. Nejlépe originální a něčím výjimečné, takové, které široko daleko nikdo nemá. Jenže rok 2026 přináší výrazný obrat – návrat ke kořenům.
Podle psychologů, sociologů i dat z matrik se rodiče čím dál častěji vědomě vracejí ke kořenům. Ke jménům, která tu byla dávno před námi – a která obstála.
Ne proto, že by došla fantazie, ale proto, že se změnilo to, v jakém světě budou děti vyrůstat.
Svět je rychlý. A právě proto hledáme pevné body
Rok 2026 přichází po letech, které byly plné nejistoty, zrychlení, krizí i změn pravidel. A lidská psychika na to reaguje velmi předvídatelně.
Podle výzkumů z oblasti vývojové psychologie (American Psychological Association, University of Cambridge) v obdobích nejistoty lidé:
- vyhledávají stabilní symboly,
- dávají přednost známému před experimentem,
- a zvyšují důraz na identitu a ukotvení.
Jméno dítěte se tak nestává jen estetickou volbou. Stává se signálem bezpečí.
Jméno jako první zpráva o světě
Ještě než dítě začne mluvit, jeho jméno mluví za něj.
Studie publikované v Journal of Personality and Social Psychology opakovaně potvrzují, že jméno ovlivňuje:
- první dojem,
- očekávání učitelů i zaměstnavatelů,
- i to, jak je člověk vnímán v kolektivu.
Tradiční, srozumitelná jména jsou dlouhodobě spojována s:
- vyšší mírou důvěry,
- stabilitou,
- a lepší čitelností osobnosti.
A právě to je něco, co si rodiče v roce 2026 začínají uvědomovat mnohem víc než dřív.
Proč už originalita nestačí
Trend „originálního jména za každou cenu“ má jednu slabinu: funguje krátkodobě.
Psychologové upozorňují, že jména, která:
- jsou těžko vyslovitelná,
- nejasně psaná,
- nebo silně módní,
mohou dítě v dospělosti zatěžovat. Ne dramaticky, ale nenápadně – opakovaným vysvětlováním, opravováním, pocitem, že „musím něco obhajovat“.
Rodiče si proto v roce 2026 čím dál častěji kladou jinou otázku než dřív: Bude se v tom jménu mému dítěti dobře žít i za 30 let?
Návrat ke kořenům není návrat zpět. Je to posun dál
Když se mluví o návratu ke kořenům, nejde o nostalgii ani o kopírování minulosti.
Jde o výběr jmen, která:
- mají jasný význam,
- obstála v čase,
- fungují v různých životních rolích,
- a nejsou svázána jednou generací.
Právě proto se v roce 2026 znovu objevují jména jako Anna, Klára, Sofie, Jakub, Adam nebo Filip. Ne proto, že by byla „obyčejná“. Ale proto, že jsou pevná.
Jaká jména se v roce 2026 vracejí – a proč právě ona
Odborníci se shodují, že nejde jen o zvuk nebo tradici. Rodiče čím dál častěji vybírají jména podle významu – jako by chtěli dítěti dát do vínku tichou zprávu, hodnotu, ke které se může v životě vracet.
Tradiční jména s hlubokým významem (česká i mezinárodní)
Anna: milost, laskavost. Jedno z nejstarších jmen vůbec. Symbol klidu, stability a vnitřní síly. Právě proto se drží napříč staletími.
Klára: jasná, čistá, zřetelná.Jméno spojované s rozumem, čitelností a schopností vidět věci takové, jaké jsou.
Sofie / Sofie: moudrost. Oblíbené napříč Evropou. Neokázalé, ale hluboké jméno, které dlouhodobě působí důstojně.
Jakub: ten, kdo vytrvá. Jméno spojené s vytrvalostí, spolehlivostí a pevným charakterem.
Adam: člověk, země. Jednoduché, základní, „kořenové“ jméno. Symbol začátku, autenticity a lidskosti.
Staroslovanská jména: návrat k původnímu významu slov
Právě staroslovanská jména zažívají v roce 2026 návrat. Nejsou masová, ale rodiče po nich sahají čím dál víc – často právě kvůli jejich významu.
Dívčí staroslovanská jména
Milena: milá, laskaváJméno s jemností i vnitřní silou. Symbol empatie a lidskosti.
Radmila: ta, která má radost z lidíSilně vztahové jméno – návrat k hodnotě společenství a blízkosti.
Božena: boží, požehnanáKdysi považované za „těžké“ jméno, dnes znovu objevované jako symbol ochrany a hloubky.
Lada: harmonie, mírKrátké, pevné jméno spojené se slovanskou bohyní rovnováhy. Překvapivě moderní v dnešním kontextu.
Chlapecká staroslovanská jména
Miloslav: slavný pro svou laskavostJméno, které spojuje sílu a jemnost – přesně to, co dnešní rodiče hledají.
Radovan: radostnýPozitivní, otevřené jméno. Nese v sobě lehkost, ne výkon.
Bohuslav: oslavující Boha / duchovní hodnotySymbol vnitřního ukotvení, nikoli okázalé víry.
Svatopluk: svatá smlouva, jednotaHistoricky silné jméno, které se vrací u rodičů hledajících pevné kořeny a identitu.
Proč právě staroslovanská jména dnes znovu dávají smysl
Onomasté i psychologové upozorňují na jeden společný rys: tato jména nejsou o výkonu, ale o hodnotách.