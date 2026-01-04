Dnes je neděle 4. ledna 2026., Svátek má Diana
4. 1. 2026 – 14:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

V roce 2026 se rodiče budou vracet ke kořenům při volbě jména: Trendy skončily, přichází něco mnohem důležitějšího
zdroj: Freepic.com
Ještě před pár lety chtěli rodiče hlavně jedno: aby jméno jejich dítěte bylo jiné. Nejlépe originální a něčím výjimečné, takové, které široko daleko nikdo nemá. Jenže rok 2026 přináší výrazný obrat – návrat ke kořenům.

Podle psychologů, sociologů i dat z matrik se rodiče čím dál častěji vědomě vracejí ke kořenům. Ke jménům, která tu byla dávno před námi – a která obstála.

Ne proto, že by došla fantazie, ale proto, že se změnilo to, v jakém světě budou děti vyrůstat.

Svět je rychlý. A právě proto hledáme pevné body

Rok 2026 přichází po letech, které byly plné nejistoty, zrychlení, krizí i změn pravidel. A lidská psychika na to reaguje velmi předvídatelně.

Podle výzkumů z oblasti vývojové psychologie (American Psychological Association, University of Cambridge) v obdobích nejistoty lidé:

  • vyhledávají stabilní symboly,
  • dávají přednost známému před experimentem,
  • a zvyšují důraz na identitu a ukotvení.

Jméno dítěte se tak nestává jen estetickou volbou. Stává se signálem bezpečí.

Jméno jako první zpráva o světě

Ještě než dítě začne mluvit, jeho jméno mluví za něj.

Studie publikované v Journal of Personality and Social Psychology opakovaně potvrzují, že jméno ovlivňuje:

  • první dojem,
  • očekávání učitelů i zaměstnavatelů,
  • i to, jak je člověk vnímán v kolektivu.

Tradiční, srozumitelná jména jsou dlouhodobě spojována s:

  • vyšší mírou důvěry,
  • stabilitou,
  • a lepší čitelností osobnosti.

A právě to je něco, co si rodiče v roce 2026 začínají uvědomovat mnohem víc než dřív.

Proč už originalita nestačí

Trend „originálního jména za každou cenu“ má jednu slabinu: funguje krátkodobě.

Psychologové upozorňují, že jména, která:

  • jsou těžko vyslovitelná,
  • nejasně psaná,
  • nebo silně módní,

mohou dítě v dospělosti zatěžovat. Ne dramaticky, ale nenápadně – opakovaným vysvětlováním, opravováním, pocitem, že „musím něco obhajovat“.

Rodiče si proto v roce 2026 čím dál častěji kladou jinou otázku než dřív: Bude se v tom jménu mému dítěti dobře žít i za 30 let?

Návrat ke kořenům není návrat zpět. Je to posun dál

Když se mluví o návratu ke kořenům, nejde o nostalgii ani o kopírování minulosti.

Jde o výběr jmen, která:

  • mají jasný význam,
  • obstála v čase,
  • fungují v různých životních rolích,
  • a nejsou svázána jednou generací.

Právě proto se v roce 2026 znovu objevují jména jako Anna, Klára, Sofie, Jakub, Adam nebo Filip. Ne proto, že by byla „obyčejná“. Ale proto, že jsou pevná.

Jaká jména se v roce 2026 vracejí – a proč právě ona

Odborníci se shodují, že nejde jen o zvuk nebo tradici. Rodiče čím dál častěji vybírají jména podle významu – jako by chtěli dítěti dát do vínku tichou zprávu, hodnotu, ke které se může v životě vracet.

Tradiční jména s hlubokým významem (česká i mezinárodní)

Anna: milost, laskavost. Jedno z nejstarších jmen vůbec. Symbol klidu, stability a vnitřní síly. Právě proto se drží napříč staletími.

Klára: jasná, čistá, zřetelná.Jméno spojované s rozumem, čitelností a schopností vidět věci takové, jaké jsou.

Sofie / Sofie: moudrost. Oblíbené napříč Evropou. Neokázalé, ale hluboké jméno, které dlouhodobě působí důstojně.

Jakub: ten, kdo vytrvá. Jméno spojené s vytrvalostí, spolehlivostí a pevným charakterem.

Adam: člověk, země. Jednoduché, základní, „kořenové“ jméno. Symbol začátku, autenticity a lidskosti.

Staroslovanská jména: návrat k původnímu významu slov

Právě staroslovanská jména zažívají v roce 2026  návrat. Nejsou masová, ale rodiče po nich sahají čím dál víc – často právě kvůli jejich významu.

Dívčí staroslovanská jména

Milena: milá, laskaváJméno s jemností i vnitřní silou. Symbol empatie a lidskosti.

Radmila: ta, která má radost z lidíSilně vztahové jméno – návrat k hodnotě společenství a blízkosti.

Božena: boží, požehnanáKdysi považované za „těžké“ jméno, dnes znovu objevované jako symbol ochrany a hloubky.

Lada: harmonie, mírKrátké, pevné jméno spojené se slovanskou bohyní rovnováhy. Překvapivě moderní v dnešním kontextu.

Chlapecká staroslovanská jména

Miloslav: slavný pro svou laskavostJméno, které spojuje sílu a jemnost – přesně to, co dnešní rodiče hledají.

Radovan: radostnýPozitivní, otevřené jméno. Nese v sobě lehkost, ne výkon.

Bohuslav: oslavující Boha / duchovní hodnotySymbol vnitřního ukotvení, nikoli okázalé víry.

Svatopluk: svatá smlouva, jednotaHistoricky silné jméno, které se vrací u rodičů hledajících pevné kořeny a identitu.

Proč právě staroslovanská jména dnes znovu dávají smysl

Onomasté i psychologové upozorňují na jeden společný rys: tato jména nejsou o výkonu, ale o hodnotách.

