Agáta s Ornellou se zle porafaly! Padla pořádně ostrá slova
16. 12. 2025 – 13:00 | Magazín | BS
Kamarádky, nebo vlastně jen kolegyně, které jsou spolu čistě z praktického hlediska? Jeden občas neví.
Ve své podcastové drbárně, která jim stále vydělává těžké peníze, se většinou chovají jako nejlepší kamarádky, občas ale přijde situace, po níž se nelze nezamyslet, kolik ze svého dobrého vztahu vlastně influencerky Agáta Hanychová a Ornella Koktová předstírají v zájmu bezproblémové spolupráce a kolik je skutečnost.
Když ale hádka proběhne v podcastu, který pak dámy stejně zveřejní, lze zase na druhou stranu uvažovat, že i konflikt může v jejich podáních fungovat spíš jen jako lákadlo pro další posluchače.
Tak či tak, spor vznikl kvůli živému vysílání, které v létě uspořádala Ornella. Agátě se to moc nelíbilo, zřejmě proto, že to vnímala jako konkurenci svého živého vysílání. A jako reakci sdílela snímek obrazovky kritických soukromých zpráv.
„Ty jsi hrozná kráva. Já vám teda řeknu, ona mě tak naštvala, když si dala ten screen. Chtěla jsem ti říct, že nemáš patent na živáky a občas si ho budu dělat a mluvit třeba o svém životě. Jestli ti to nevadí,“ hartusila Ornella v podcastu.
„To bylo vtipný, mně přišlo strašně komentářů. Ty holky byly úplně běsné, protože je to s*re a jsou zvyklé na živáky u mě,“ reagovala Agáta a odkazovala tím na zmíněný obrázek soukromých zpráv.
„Ale já jsem nikoho nezvala, ať se připojí, kdo se připojí. Ty jsi to přiživila, tuhle věc. Takže kdyby hromada lidí napsala, že Mirek je k*kot, tak ty to budeš sdílet, dáš tam srdíčka a napíšeš, že Agáta je jenom jedna? Rozmysli si, co sdílíš,“ opáčila Ornella nazlobeně.
„Mně to přijde v pořádku,“ hájila se Agáta s tím, že by klidně zveřejnila i nelichotivé zmínky ohledně manžela.
„Nebylo. Mně to ublížilo, bylo to zlý,“ vmetla jí Ornella.
Fanoušci známé dvojky pak samozřejmě zaplavili internet reakcemi. Většina, zdá se, stojí spíš na straně Ornelly a souhlasí, že zveřejňovat snímky soukromých zpráv nebývá nejlepší nápad.