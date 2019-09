Šaman Gabyšev, juristka Samková a další zaklínači potentátů

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Sibiřský šaman Alexandr Gabyšev vyvolal pozornost pokusem vymítat zlého ducha Vladimira Putina. Není ale jediný, kdo se rozhodl s potentáty bojovat mystickými silami. Advokátka Klára Samková proklela tureckého ambasadora.

Celé to zní buď jako příběh z dojemného artového filmu, kde se zoufalý jedinec střetává s totalitní mašinérií, nebo naopak jako děj hodně ulítlé a šílené komedie o roztomilém podivínovi.

Jednapadesátiletý šaman Alexandr Gabyšev, který v minulosti studoval dějiny na Jakutské státní univerzitě a živil se jako dělník, byl sice dříve voličem ruského prezidenta Vladimíra Putina, později ale začal šéfa Kremlu vnímat jako zlého démona, kterého je třeba vymítat.

"Bůh mi řekl, že Putin není člověk, ale démon a že já ho musím vyhnat," nechal se slyšet Gabyšev, podle kterého není možné, aby fungovala demokracie tam, kde vládne démon.

Hurá na Putina!

Gabyšev, který se prohlašuje za šamana-bojovníka, tak před půl rokem na začátku března vyrazil pěšky z Jakutska do Moskvy, kam chtěl dorazit v roce 2021 a vypořádat se s Putinem. Na osm tisíc kilometrů dlouhou cestu si vzal dvoukolový vozík, na kterém si vezl potřebné věci, třeba skládací jurtu na přespávání v přírodě.

Gabyševova cesta k sobě pochopitelně přilákala pozornost a některá videa z jeho tažení na Moskvu se stala na internetu virálními. Jakutský poutník si rovněž získal přezdívky jako familiární Šaman Saša, nebo nový Rasputin, podle slavného mystického rádce Romanovců.

Popularitu si ale šaman neužíval pouze na internetu. Během jeho cesty se k němu připojovali další lidé. Někteří mu nosili peníze a zásoby potřebné pro cestu, jiní se k němu na jeho pouti na nějakou dobu přidali, ubytovávali ho u sebe doma, tábořili s ním v přírodě, poslouchali jeho projevy.

Šamanova cesta však začala po půl roce a po téměř třech tisících kilometrech vadit i režimu. Minulý týden tak v noci ze středy na čtvrtek podle svědectví Gabyšových společníků několik desítek lidí v uniformách obklíčilo jejich tábořiště a šamana si odvezlo s sebou.

Gabyševa poté převezli na psychiatrické vyšetření do Irkutsku a nakonec letadlem deportovali zpět do Jakutska. Šaman čelí obvinění z extremismu za to, že během cesty vyzýval ke svržení vlády.

Těžko říct, jestli je to celé více smutné, nebo k smíchu, když se v dnešní době Ruská federace svých občanů bojí tolik, že musí bojovat i proti tak bizarním figurkám, jako je šaman táhnoucí rozvrzaný vozíček na Moskvu. Našinci to připomíná absurditu z Haškových příběhů o vojáku Švejkovi.

Gabyševa se zastala například šéfka ruské pobočky Amnesty International Natalia Zviaginová. "Šamanovo konání může být výstřední, ale reakce ruských úřadů je groteskní. Opravdu se bojí jeho magických schopností?" nechala se slyšet.

... A ti další

Jakutský šaman není první člověk, který se v moderní historii rozhodl do politického boje vrhnout s mysticismem. Za připomínku stojí známý "magický" útok na americký Pentagon, do kterého se v šedesátých letech minulého století pustila kvůli válce ve Vietnamu protiválečně smýšlející mládež později zformovaná v hnutí Yippies, za nímž stáli aktivisté Abbie Hoffman a Jerry Rubin.

V roce 1967 se tak během velké masové demonstrace ve Washingtonu čítající kolem padesáti tisíc lidí snažili protestující soustředit sílu svých myšlenek a donutit celou budovu Pentagonu vznést se tři sta stop do vzduchu a vyhnat z ní tak zlé duchy a zastavit válku. Takových recesistických happenigů později měli Yippies více.

Ostatně také v Česku máme podobné "mystické" útoky během demonstrací. V roce 2016 na sebe jedním takovým kouskem upozornila advokátka Klára Samková, která tehdy během demonstrace před tureckým velvyslanectvím v Praze snesla kletbu na velvyslance Ahmeta Bigaliho.

"Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti," zněla kletba Samkové.

Česká advokátní komora jí za to uložila pokutu 25 tisíc korun. Nakonec Samková uhradila komoře 33 000 korun, 25 000 za "neetické jednání advokáta" a 8000 za náklady kárného řízení.