Sabalenková obhájila titul na US Open. Anisimovou zlomila až v dramatickém tiebreaku
7. 9. 2025 – 2:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Aryna Sabalenková potvrdila roli světové jedničky a po roce znovu zvedla nad hlavu trofej pro vítězku US Open. Sedmadvacetiletá Běloruska ve finále porazila domácí Amandu Anisimovovou 6:3 a 7:6 a připsala si čtvrtý grandslamový titul kariéry.
Američanka Amanda Anisimová si po červencovém Wimbledonu zahrála druhé finále za sebou, na domácí půdě ale na premiérový titul nedosáhla.
Klíčové momenty finále
Už první gemy naznačily, že půjde o duel plný zvratů. Sabalenková v úvodní hře odvrátila tři brejkboly a vzápětí sama prolomila servis soupeřky. Přestože Anisimová dokázala otočit na 2:3, její chyby (15 nevynucených v prvním setu) daly prostor favorizované Bělorusce, která set ukončila čistou hrou na 6:3.
Ve druhém setu Sabalenková odskočila na 3:1, jenže mladší soupeřka za podpory zaplněného stadionu Arthura Ashe dokázala srovnat a za stavu 5:4 měla šanci poslat zápas do třetí sady. Rozhodoval tiebreak – Sabalenková vyhrála šest míčů v řadě, proměnila třetí mečbol a po hodině a 34 minutách se sesunula na kolena.
Slova vítězky a poražené
„Je to bláznivé. Tenhle titul má pro mě obrovskou cenu po všech těžkých chvílích letos. Děkuji všem fanouškům, tenhle turnaj pro mě bude navždy výjimečný,“ řekla dojatá Sabalenková.
Anisimová si získala srdce publika svou emotivní řečí: „Prohrát dvě grandslamová finále za sebou není jednoduché, ale vím, že jsem letos udělala obrovský krok dopředu. Děkuji všem za podporu, hrát doma před vámi byl splněný sen.“
Statistiky zápasu
-
Esa: Sabalenková 7 – Anisimová 4
-
Dvojchyby: 3 – 5
-
Vítězné údery: 22 – 29
-
Nevynucené chyby: 15 – 29
-
Délka zápasu: 1:34
Historický kontext
Sabalenková se stala první hráčkou od Sereny Williamsové (2014), která dokázala v New Yorku obhájit titul. Zároveň slaví sté grandslamové vítězství a upevňuje pozici světové jedničky. Anisimová, která letos vyřadila Sabalenkovou ve Wimbledonu, poskočí na čtvrté místo světového žebříčku.