S tou se raději nepřít! Slavná miss varuje: "Co řekne manžel při hádce, si pamatuju ještě deset let"
Muži, pozor, takhle to prý mají všechny ženy.

Svůdná modelka a někdejší Česká Miss Earth Tereza Fajksová přiznává, že má s manželem Lubošem Gregorem občas docela bouři: „Já mám doma cholerika a myslím si, že naši sousedi to vědí, že jsou otevřená okna,“ smála se v rozhovoru pro eXtra.cz.

Tereze to ale nijak zvlášť nevadí: „Na jednu stranu je to dobré, upustit ten ventil.“

Dodává však dost děsivou informaci: „Na druhou stranu já jsem sangvinik a hlavně jsem žena. Takže já nezapomínám a to, co mi řekne, tak já vím dalších deset let dopředu nebo takhle zpětně,“ prohlásila s ledovým klidem.

Nebohý Luboš pak prý nemá sebemenší tušení, co ho vlastně čeká: „On to neví, je splachovací, takže to rychle zapomene.“

On to neví. Ale až nadejde správný čas, nemáme sebemenších pochyb, že se dozví.

„Takže to je výhrůžka do budoucna – všem mužům,“ dodala.

Takže pánové... dejte pozor.

