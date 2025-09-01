S tou se raději nepřít! Slavná miss varuje: "Co řekne manžel při hádce, si pamatuju ještě deset let"
1. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | BS
Muži, pozor, takhle to prý mají všechny ženy.
Svůdná modelka a někdejší Česká Miss Earth Tereza Fajksová přiznává, že má s manželem Lubošem Gregorem občas docela bouři: „Já mám doma cholerika a myslím si, že naši sousedi to vědí, že jsou otevřená okna,“ smála se v rozhovoru pro eXtra.cz.
Tereze to ale nijak zvlášť nevadí: „Na jednu stranu je to dobré, upustit ten ventil.“
Dodává však dost děsivou informaci: „Na druhou stranu já jsem sangvinik a hlavně jsem žena. Takže já nezapomínám a to, co mi řekne, tak já vím dalších deset let dopředu nebo takhle zpětně,“ prohlásila s ledovým klidem.
Nebohý Luboš pak prý nemá sebemenší tušení, co ho vlastně čeká: „On to neví, je splachovací, takže to rychle zapomene.“
On to neví. Ale až nadejde správný čas, nemáme sebemenších pochyb, že se dozví.
„Takže to je výhrůžka do budoucna – všem mužům,“ dodala.
Takže pánové... dejte pozor.