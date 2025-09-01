Dělá si dovolenou? Bývalý starosta Novotný odmítl předčasně odejít z basy

Dnes je pondělí 1. září 2025., Svátek má Linda a Samuel
1. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Odejít z vězení po polovině trestu nezkouší, odsedí si ho celý.

Exstarosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný nefungoval jako úplně zářný příklad výchovné funkce podmíněných trestů. Podmínek a varování vyfasoval hned několik, což mu vůbec nebránilo v páchání dalších a dalších přestupků.

Nakonec za své chování vyfasoval tři měsíce natvrdo. Do vězení nastoupil 2. července. Což znamená, že už má polovinu za sebou a mohl si proto požádat o podmínečné propuštění.

„Pavel mohl jít domů na půlku,“ uvedla Novotného sestra Lenka Fialová pro eXtra.cz.

Ani se o to ale nepokusil: „Nechtěl to, chce jít domů bez podmínky, po uplynutí celého trestu,“ vysvětlila.

U podobně krátkého trestu ale samozřejmě dává přeci jen o něco větší smysl ho odsloužit celý. Zpracovat žádost o podmínečné propuštění samozřejmě chvíli trvá, musí se napsat posudky, musí zasedat soud a tak dále.

Než by proces stihl vůbec proběhnout, Novotný už by beztak byl doma. A hlavně bez podmínky, které se vzhledem k předchozím zkušenostem pravděpodobně chtěl vyhnout.

