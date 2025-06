Rybáři se mu vyhýbají obloukem. Ostrov, který vás prostě zabije a nebude to příjemné

4. 6. 2025 – 6:08 | Zpravodajství | Alex Vávra

Ostrov Queimada Grande u brazilského pobřeží je domovem tisíců smrtelně jedovatých hadů a vstup na něj je přísně zakázán. Přesto se najdou odvážlivci – nebo blázni – kteří to zkusí.

Ačkoliv si myslíme, že o Zemi víme téměř vše, stále existují místa, kam se člověk z různých důvodů nikdy nedostane. Jedním z těch nejděsivějších je bezesporu Hadí ostrov (oficiálně Queimada Grande), ležící zhruba 50 kilometrů od brazilského pobřeží. Přes svou malou rozlohu – jen asi 43 hektarů – je domovem přibližně 4 000 smrtelně jedovatých hadů.

Zlatý křovinář: Jedinečný, nebezpečný a ohrožený

Na ostrově žije kriticky ohrožený druh zvaný křovinář ostrovní, známý také jako golden lancehead. Nikde jinde na světě ho nenajdete. Tito hadi dávají sice přednost ptačí potravě, ale jejich jed je pro člověka extrémně nebezpečný – pokud by vás uštkl, můžete být mrtví do hodiny. Přesto se najdou jedinci, kteří si myslí, že hadi jsou stejně roztomilí jako štěňata nebo vydry. To ale rozhodně není případ tohoto místa. Hadí ostrov není žádná přírodní zoo, kam si zajdete pro fotku na Instagram – je to smrtící past, která chrání své obyvatele před lidmi, a lidstvo zase před sebou samým. Podle vědců byli hadi na ostrově uvězněni po skončení poslední doby ledové, když stoupající hladina moře odřízla ostrov od pevniny. Existují i legendy – třeba ta o pokladu zakopaném piráty, který prý hadi střeží. Ať už je pravda jakákoli, není radno to ověřovat – pravděpodobnost, že byste ostrov opustili živí, je mizivá.

zdroj: Profimedia.cz

Výpravy odvážných i pošetilých

V roce 2019 dostala novinářka Tara Brown výjimečné povolení ostrov navštívit v rámci reportáže pro pořad 60 Minutes. Doprovázel ji tým odborníků a lékařů, přesto ji místní rybáři varovali: „Tam nechoďte. Lidé tam umírají.“ Vyprávěli příběhy o celé rodině, která se tam údajně nevrátila, i o pokladu chráněném hady. Australský biolog Bryan Fry ji navíc varoval, že smrt po uštknutí tímto hadem je „obzvlášť bolestivá“ a že by „pravděpodobně zemřela s křikem“. Naštěstí se vrátila bez zranění.

Méně šťastnou volbou se chlubil jistý dobrodruh, který se na ostrov vydal na vlastní pěst a vše nahrál na YouTube. Měl štěstí – nebo smůlu? – že většina hadů byla zřejmě zalezlá. Jeho největší problém byl nakonec nedostatek pitné vody. Ale nenechte se zmást – tohle rozhodně není turistický tip. Hadí ostrov je jedním z těch míst, kde platí jednoduché pravidlo: čím dál od něj budete, tím líp.