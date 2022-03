Rusové na Ukrajině nasadili střely rychlejší než zvuk. Není proti nim obrany

„Systém Kinžal s hypersonickými střelami zničil v pátek 18. března rozlehlý podzemní sklad raket a letecké munice ukrajinských jednotek v obci Děljatyn v Ivano-Frankivské oblasti,“ cituje agentura Reuters z prohlášení ruského ministerstva obrany.

Je to poprvé od začátku invaze 24. února, co Rusové tuto zbraň na Ukrajině použili.

