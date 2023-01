Rusové mají doma to, co přáli Evropě. Na Sibiři klesají teploty pod -60 stupňů

Silné mrazy sužují Rusko – od Moskvy až po sibiřské Jakutsko. Zato v Evropě začátek roku připomínal předjaří.

V Jakutsku teď klesají teploty k mínus 60 stupňům Cesia a někde i níž. Na několika místech už naměřili nejnižší teplotu za posledních dvacet let. Meteorologická stanice v osadě Žilinda, která sleduje teploty už od roku 1942, v úterý zaznamenala mínus 61,9 stupně Celsia.

Coldest temperature in #Siberia since 2002!



️-61.9°C Zhilinda ➡️ 0.1°C from the monthly record since 1942 [-64°C were also recorded in the 1880's].



️-60.0°C Olenek ➡️ 1st -60°C since 1969 & coldest since Jan. 1959!

️-59.8°C Suhana

️-59.7°C Delyankir

️-59.5°C Oymyakon pic.twitter.com/OvV3RBAz3J