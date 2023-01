Jak vy k my, tak my k vy: Koalice a opozice si vyměňují žertovné memy se smyšlenou podporou

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš na svém facebookovém profilu sdílel smyšlenou podporu od premiéra Petra Fialy (ODS) a předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Na příspěvek, který doprovodil smějícím se emotikonem, reagovala šéfka dolní komory nadsázkou, že šlo o diskrétní podporu a že po jejím zveřejnění své rozhodnutí změní ve prospěch dalšího kandidáta Jaroslava Bašty.

Mluvčí hnutí Martin Vodička ČTK řekl, že na sociálních sítích koluje spousta koláží a ty, které použil Babiš, lidi v hnutí rozesmály. „Tak jsme si řekli, že tu kampaň trochu odlehčíme. Z komentáře je evidentní, že jde o vtip,“ poznamenal.

Podle konzultanta Karla Komínka z Institutu politického marketingu může být příspěvek pro voliče matoucí. Řekl, že i když dobře informovaní lidé tuší, že není text pravdivý, z komentáře Babiše není úplně patrné, že to myslí jako vtip. Poukázal na to, že většina lidí má na práci spoustu jiných věcí, než aby pouze sledovala politickou situaci. V záplavě zpráv, které se na ně před volbami hrnou, jim podle něj takový příspěvek komplikuje celkovou orientaci.

Mluvčí vlády Václav Smolka ČTK sdělil, že zatímco premiér Fiala úspěšně půl roku řídil EU, předseda hnutí ANO na sociálních sítích vytváří koláže. „Nijak nás to nepřekvapuje, jestli to je vhodné a vtipné, ať posoudí voliči,“ podotkl.

Na oplátku Babišovi podobně smyšlený příspěvek sdílela ODS, která zveřejnila jeho fotografii s textem, že vláda pomáhá lidem.

Jednání pana Babiše mě velice zklamalo. Včera večer jsme se u francouzského vína z jeho osobních vinic jasně domluvili, že má podpora je ryze diskrétní a nebude ji zveřejňovat. Svůj slib opět porušil.



Nemohu jinak, než své rozhodnutí změnit a svou podporu vyjádřit panu Baštovi. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 11, 2023

Pekarová Adamová v reakci na Babiše na twitteru napsala, že ji jednání bývalého premiéra velice zklamalo. „Včera večer (v úterý) jsme se u francouzského vína z jeho osobních vinic jasně domluvili, že má podpora je ryze diskrétní a nebude ji zveřejňovat. Svůj slib opět porušil. Nemohu jinak, než své rozhodnutí změnit a svou podporu vyjádřit panu Baštovi,“ uvedla v nadsázce.

Připomněla tak další předvolební akci, kterou spustili Babišovi odpůrci. V anketách nebo na sociálních sítích se snaží podpořit Baštu ve snaze zvýšit mu preference, a oslabit tak předsedu opozičního ANO. Doufají, že tak Babiš vůbec nepostoupí do druhého kola prezidentských voleb.

Komínek souhlasí, že čím více hlasů získá Bašta, tím méně jich dostane Babiš. Poukázal na velký počet nerozhodnutých voličů a malý rozdíl mezi třemi hlavními favority voleb. Každá malá akce tak podle něj může mít potenciálně velký vliv na to, aby někdo z nich do druhého kola nepostoupil. „Zpětně ale nebudeme schopni popsat, která akce to bude, protože půjde o jejich součet,“ poznamenal. Dodal, že Baštovi se podařilo v nedělní volební debatě na České televizi vyřknout konkrétní body, které oslovují voliče SPD, a tento tábor tak našel svého zastánce. „Možná nás Bašta překvapí u voleb,“ podotkl. Podle posledního průzkumu agentury Median se podpora Bašty od prosince zvýšila o dvojnásobek na sedm procent hlasů.