Ruský úřad hrozí firmám Apple a Google. Chce je pokutovat za Navalného volební aplikaci

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor pohrozil americkým firmám Google a Apple milionovými pokutami za „vměšování do ruských voleb“.

Ruský úřad chce firmy pokutovat, pokud okamžitě neomezí přístup k aplikaci soudně zakázaného Fondu boje proti korupci (FBK) uvězněného opozičního aktivisty Alexeje Navalného. Uvedla to dnes agentura Interfax. Úřad zaslal oběma firmám předchozí výstrahu před dvěma týdny, nyní přibyla pohrůžka trestním stíháním.

Navalnyj i z vězení burcuje své krajany, aby stahovali aplikaci umožňující „chytré hlasování“, zaměřené na eliminování kandidátů vládní strany Jednotné Rusko v nadcházejících volbách do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Aplikace voličům doporučuje nejsilnějšího z opozičních kandidátů, který má v daném obvodě šanci porazit prokremelského kandidáta.

„Roskomnadzor požádal App Store a Google Play, aby přestaly šířit aplikaci organizace, která byla v Rusku zakázána jako extremistická. Příslušná žádost byla odeslána na základě požadavku generální prokuratury,“ uvedl úřad v komuniké. Agentuře Interfax pak upřesnil, že jde o aplikaci FBK Navalnyj. V opačném případě zmíněné firmy poruší ruské zákony, „což může být považováno za zasahování zmíněných amerických společností do voleb v Ruské federaci“, dodal Roskomnadzor.

Ruské předpisy v tomto případě podle Interfaxu počítají s udělením pokuty ve správním řízení nejprve ve výši čtyř milionů rublů (asi 1,18 milionu Kč). Roskomnadzor současně pohrozil společnostem i trestním stíháním za spoluúčast na činnosti zakázané extremistické organizace.

Novinářka za mřížemi

Ruská redakce BBC dnes na svém webu informovala o případu z Rostova na Donu, kde soud poslal na pět dní za mříže místní novinářku Bellu Nasibjanovou za to, že na svém účtu v sociální síti zveřejnila snímek zachycující mimo jiné plakát vybízející k „chytrému hlasování“. Desítka policistů v uniformách a civilu pak zadržela Nasibjanovou u školky, kam vedla tříletého potomka. A soudkyně ji poslala do vězení podle paragrafu o propagandě extremistické organizace, přestože podle zákona nelze ve správním řízení poslat do vězení matky nezletilých dětí. Soudkyně podle BBC své rozhodnutí vysvětlila tím, že odsouzená nemá dítě zapsané v dokladech.

Navalného fond zakázal ruský soud na počátku června a od té doby úřady zakázaly desítky webů a účtů v sociálních sítích, spojených s uvězněným opozičníkem, pokládaným za hlavního odpůrce prezidenta Vladimira Putina na ruské scéně. V srpnu ruské úřady zablokovaly weby médií spojených s podnikatelem a kritikem Kremlu Michailem Chodorkovským. Další nezávislá média, například televize Dožď, dostaly od úřadů hanlivou nálepku „zahraničního agenta“, kterou jsou povinny uvádět v každé zprávě pro veřejnost.

„Obrovské protesty v Bělorusku proti falšování voleb Kreml znervóznily. A tak jsou umlčovány všechny kritické hlasy a likvidována veškerá reálná politická konkurence. V centru těchto snah jsou pokusy umlčet svobodný tisk,“ napsala ve svém posledním příspěvku z Moskvy zpravodajka BBC Sarah Rainsfordová, které úřady odmítly prodloužit vízum, čímž ji de facto vyhostily.