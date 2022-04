Ruské ostřelování zasáhlo nádraží v Kramatorsku. Nejméně 39 lidí zemřelo

Ruské rakety zasáhly vlakové nádraží v Kramatorsku na východě Ukrajiny. Nádraží využívají civilisté k evakuaci do bezpečnějších oblastí.

Po útoku zemřelo 39 lidí a dalších 87 jich je zraněných, uvedl podle agentury Reuters gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko.

Podle starosty Kramatorsku Oleksandra Hončarenka bylo v době zásahu na nádraží zhruba 4000 lidí, hlavně senioři, ženy a děti. Ruské ministerstvo obrany zodpovědnost za úder podle agentury RIA Novosti odmítlo.

Podle ukrajinské tajné služby SBU, na kterou se odvolává agentura Unian, zemřelo 35 dospělých a čtyři děti. Kyrylenko upozornil na to, že na místě byly tisíce lidí, které se pokoušely kvůli hrozbě nové ruské ofenzivy na východě Ukrajiny dostat do bezpečnějších regionů země.

Rusko už nezakrývá, že záměrně vraždí civilní obyvatelstvo. Jeho chování se nijak neliší od teroristických organizací, uvedlo dnes k situaci ministerstvo zahraničí na twitteru.

„Raketový útok na nádraží v Kramatorsku, který mířil na rodiny s dětmi čekajícími na evakuaci, je dalším odporným zločinem. Rusko už nezakrývá, že záměrně vraždí civilní obyvatelstvo. Ruské chování se nijak neliší od teroristických organizací. Za své jednání ponese následky,“ uvedla česká diplomacie.

Zelenského varování

Rusko by mohlo napadnout Finsko stejně, jako to teď udělalo Ukrajině, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu k finskému parlamentu prostřednictvím videa. Odvahu ukrajinských vojáků přirovnal ke statečnému boji finské armády v zimní válce na přelomu let 1939 a 1940, kdy severská země zabránila ruské okupaci.

„Víte, že pokud ruská armáda dostane rozkaz k invazi do vaší země, udělá totéž i s vaší zemí. To je něco, čeho nechci, abyste byli svědky. To, co provedli městu Buča, udělají i vašim městům a městům v kterékoliv další zemi,“ řekl Zelenskyj v patnáctiminutovém projevu.

Zelenskyj Finsku poděkoval za dosavadní podporu a vyzval, aby v ní Finsko neustalo ani po skončení tohoto konfliktu. Obdobné projevy už měl Zelenskyj v několika světových parlamentech, včetně například britského nebo amerického.

Během projevu Zelenského čelily hackerskému útoku internetové stránky vládních institucí. Na twitteru to oznámila ministerstva obrany a zahraničí, nedostupný byl i web vlády. Finsko dnes dopoledne také ohlásilo narušení svého vzdušného prostoru ruskými letadly.