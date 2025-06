Rozchod už nebolí? Svůdná moderátorka Eva Decastelo: O nové přítelkyni jsem věděla už dávno

9. 6. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Půvabná moderátorka po rozchodu nijak zvlášť nesmutní a svému bývalému partnerovi dokonce přeje štěstí.

Strávili spolu bezmála tři roky, ale osud jim nakonec nepřál. Sexy moderátorka Eva Decastelo se dala dohromady s Tomášem Třeštíkem už v roce 2022. Nejdřív tajně, pak oficiálně a nakonec vůbec, protože letos v únoru oznámili na sociálních sítích, že vztah končí.

Tomáš nijak zvlášť nezahálel a už o tři měsíce později překvapil novou známostí: Padl si do náruče s lékařkou Evou Müllerovou a veřejnost znejistěla, protože si nikdo nebyl jistý, jak bude na takhle rychlý nový vztah reagovat expřítelkyně.

Eva naopak zachovává zdrženlivost a do žádného nového vztahu se zatím nežene: „Moje priorita jsou moje děti. Asi to bude chvilku trvat,“ prozradila pro eXtra.cz.

K překonání rozchodového smutku navíc využila docela kuriózní metodu. Otužování! „Já si myslím, že mi pomohla ta voda, plavání. A hodně práce, to funguje vždycky,“ usmívala se.

Žádnou zášť vůči bývalému příteli nebo snad zlost nad tím, že už si někoho našel, ale Eva podle vlastních slov nepociťuje: „Já jsem o ní věděla dříve, než to šlo do médií, takže to vlastně to nebyl absolutní problém. Je to krásná, milá a ještě ke všemu chytrá holka. Myslím, že to není vůbec žádný problém a Tomáš je moc spokojený,“ prohlásila.

Inu, kdyby se takhle zdravě rozcházely všechny páry, bulvár by se ztenčil na polovinu a Agáta s Ornellou by zkrachovaly zhruba tak do dvou týdnů.

Eva s Tomášem by přitom vážně mohli stát modelem pro sochu znázorňující ideální konec vztahu: „Určitě jsme přátelé, ale je to hlavně tím, že jsme jimi byli už 24 let předtím. Rozešli jsme se hezky a férově, takže není důvod, proč bychom se neměli mít rádi i nadále,“ vysvětluje půvabná moderátorka.