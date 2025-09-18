Z extáze do agónie: Experimentátor s drogami napsal šokující bibli
18. 9. 2025 – 14:55 | Zpravodajství | Alex Vávra
Muž, který během deseti let vyzkoušel 182 různých drog, sepsal své zkušenosti do knihy Bible uživatele drog. Tvrdí, že nechce drogy propagovat, ale zachraňovat životy. Kritici se však ptají: jde o prevenci, nebo nebezpečný návod k sebezkáze?
Každý rok umírají lidé na předávkování drogami. Přesto se tisíce a tisíce dalších nechají zlákat sliby euforie, úniku z reality nebo obyčejné zvědavosti. Většina z nich přitom ani netuší, co jim hrozí. Právě to chtěl změnit čtyřiašedesátiletý Dominic Milton Trott. Když si uvědomil, že státy selhávají v poskytování srozumitelných informací, rozhodl se, že to vezme do vlastních rukou.
A tak začal nebezpečný experiment, který trval celou dekádu. Vyzkoušel 182 drog a všechno si pečlivě zapisoval – dávky, účinky, průběh, následky. Z jeho záznamů pak vznikla obsáhlá kniha s názvem Bible uživatele drog. Kniha, která je pro jedny manuálem k přežití, pro druhé šíleným návodem k sebezkáze.
„Vzdělávání zachraňuje životy,“ říká Trott. „Myslel jsem si, že tohle by měl napsat stát. Ale když to nikdo neudělal, musel jsem já.“
Nejhorší zážitek? Koření z vlastní spíže
Většina čtenářů by tipovala, že nejhorší zkušenosti přišly s heroinem nebo LSD. Jenže Dominic Trott nejčastěji zmiňuje úplně jinou látku – obyčejný muškátový oříšek, který má každý doma v kuchyni. Když ho v mládí vyzkoušel, myslel si, že zažije halucinace a extázi. Účinek ale nastoupil až po několika hodinách – a místo očekávaného „tripu“ přišly bolesti hlavy, závratě a děsivá dezorientace. Uprostřed noci se musel po čtyřech doplazit na toaletu a další dny se cítil jako otrávený. „Je to jed,“ prohlásil dnes už bez obalu.
Právě tato zkušenost ho na několik let od drog úplně odradila. Když se ale později pustil do psaní své knihy, vrátil se i k těm nejhorším látkám. Proč? Protože viděl, že mladí lidé na internetových fórech mluví o tom, že je chtějí zkusit. „Musel jsem,“ vysvětluje. „Protože když stát řekne: ‚Nedělejte to,‘ nikdo to neposlouchá. Ale když to řekne někdo, kdo má za sebou 182 drog, možná si to rozmyslí.“
Přestože Trott vyzkoušel skoro všechno, existuje látka, která je pro něj absolutní tabu. Fentanyl. Smrtelně nebezpečný syntetický opioid, stokrát silnější než morfin.
„Nikdy to nemůžete přesně odměřit,“ říká. „Stačí mikroskopické množství a je konec. Je to prostě příliš nebezpečné.“ Právě fentanyl v posledních letech zabíjí rekordní počty lidí po celém světě. A zatímco jiné látky považuje Trott za rizikové, ale zvládnutelné s informacemi a opatrností, u fentanylu je jeho verdikt jasný: „Nikdy.“
Bible, která má zachraňovat životy – nebo lákat k drogám?
Trottova kniha není jen sbírkou zážitků. Najdete v ní i rady, jak se chovat v reálném světě, když se rozhodnete experimentovat, právní tipy, nebo dokonce kapitoly o drogovém turismu. A také „10 přikázání užívání drog“, která Trott zdarma sdílí na internetu.
Tvrdí, že drogy jeho tělo nezničily, ale změnily jeho mysl. „Psychedelika mě přiměla přemýšlet: Co bych měl dělat? Jak můžu pomáhat ostatním?“ říká.
Jako otec dvou dětí si ale uvědomuje, jak kontroverzní jeho práce je. „Máte na výběr,“ říká. „Buď necháte dítě vstoupit do riskantní situace bez informací, nebo mu dáte aspoň základní znalosti a bezpečnostní postupy. To je moc, kterou máte.“
A tady se dostáváme k zásadní otázce: Je správné, že existuje kniha, která detailně popisuje, jak brát drogy? Je to záchranný kruh, který může lidem otevřít oči a zachránit životy? Nebo naopak nebezpečný manuál, který mladé jen naláká k experimentům? Rozhodnutí nechává Trott – a vlastně i my – na vás, čtenářích.