Aktualizováno: KLDR stojí za vámi, řekl Kim Čong-Un Putinovi na kosmodromu Vostočnyj

Severní Korea podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina ve všech jeho rozhodnutích, řekl dnes severokorejský vůdce Kim Čong-un. Oba státníci se sešli na kosmodromu Vostočnyj na ruském Dálném východě. Podle Kima, pro něhož je dnešní návštěva první zahraniční cestou od pandemie covidu-19, Moskva i Pchjongjang vedou svatou válku proti Západu.

„Rusko se vydalo do svaté války na ochranu své suverenity a bezpečnosti ... proti hegemonním silám,“ řekl Kim Putinovi. „Vždy budeme stát za rozhodnutími prezidenta Putina a ruského vedení ... a společně bojovat proti imperialismu,“ uvedl severokorejský vůdce.

Kim Čong-un dnes přijel vlakem do areálu kosmodromu, kde ho na červeném koberci přivítali zástupci ruské vlády. Následně se sešel s Putinem, s nímž si vyměnil zdvořilostní fráze a potřásl rukou. Severokorejský lídr Putinovi poděkoval, že ho pozval do Ruska i přes svoji vytíženost. „Velmi rád vás vidím,“ odpověděl mu Putin.

Oba státníci krátce jednali před zástupci tisku, veřejná část debaty trvala devět minut. Zatímco Kim hovořil o boji proti Západu, Putin se zmínil o nutnosti projednat ekonomickou kooperaci obou států. Západní média a Kyjev dříve uvedly, že ruský prezidenta hodlá severokorejského lídra žádat o zbraně, které by podpořily ruskou invazi na Ukrajinu.

Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov se nechtěl vyjádřit k tomu, zda Putin s Kimem budou jednat o dodávkách zbraní. Uvedl nicméně, že obě země spolupracují v „citlivých“ oblastech a že detaily této spolupráce by se neměly zveřejňovat.

Americký deník The New York Times začátkem září informoval, že Kim se chystá do Ruska na jednání s Putinem o možných dodávkách zbraní a munice, které by Moskva mohla použít ve své válce proti Ukrajině. Také bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby již dříve uvedl, že americké zpravodajské služby mají informace o jednáních mezi Ruskem a KLDR o dodávkách zbraní.

Zatímco Putin přiletěl na kosmodrom Vostočnyj letadlem, Kim přicestoval ze své vlasti obrněným vlakem. Jde o jeho první zahraniční cestu od začátku pandemie covidu-19, během níž KLDR zcela uzavřela své hranice. Předtím se v roce 2019 sešel s Putinem v ruském Vladivostoku.

KLDR před Kimovou schůzkou s Putinem odpálila další dvě balistické rakety

Severní Korea dnes odpálila směrem do Japonského moře dvě další balistické rakety, uvedly podle zahraničních agentur jihokorejská armáda a japonské ministerstvo obrany. Rakety dopadly u japonského pobřeží, vně japonské výlučné ekonomické zóny.

Podle jihokorejské armády šlo o balistické rakety krátkého doletu. Nejméně dvě balistické rakety směrem do Japonského moře KLDR odpálila také na konci srpna. Podobné testy balistických raket Pchjongjang provádí pravidelně, a to přesto, že mu to rezoluce Rady bezpečnosti OSN zakazují.