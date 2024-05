Registrace auta na Portálu dopravy by měla být do jara 2025 i pro firmy

Registrace vozidla prostřednictvím Portálu dopravy by měla být postupně do jara 2025 přístupná i pro právnické osoby a jejich zástupce. Na dnešní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Od letošního roku mohou registraci vozidla on-line zatím provést jen fyzické osoby. Elektronické podání žádosti má lidem ušetřit návštěvu úřadu.

Do konce letošního roku by dálkový přístup pro přepis auta měl být podle ministra možný pro případy, kdy právnickou osobu bude zastupovat osoba ze zákona, například v obchodním rejstříku zapsaný jednatel společnosti. Od jara 2025 by se možnost měla rozšířit i na zástupce právnických osob, aby registraci mohli udělat prodejci autosalonu nebo autobazaru. K tomu je ale potřeba spuštění takzvaného registru zastoupení, který by měl být zřízen letos. Lidé na Portálu dopravy mohou žádat například o výměnu řidičského průkazu, zjišťovat jeho platnost, informace o vlastněných nebo provozovaných vozidlech nebo stav bodového konta. Od 1. ledna mají také možnost nastavení notifikací o stavu bodového konta. Podání žádosti je možné přes elektronickou identitu. K přihlášení mohou lidé využít bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu nebo například Moje ID.