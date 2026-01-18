Real po krachu v poháru porazil 2:0 Levante, Mbappé dal 50. gól v La Lize
18. 1. 2026 – 6:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Realu Madrid při ligové premiéře trenéra Álvara Arbeloy zvítězili 2:0 nad Levante a v neúplné tabulce ztrácejí bod na vedoucí Barcelonu, která má nedělní zápas na hřišti San Sebastianu k dobru.
Poprvé po zranění kolena skóroval Kylian Mbappé, který proměnil penaltu. Francouzský kanonýr a nejlepší střelec soutěže zaznamenal 19. gól v ročníku a jubilejní 50. v La Lize.
Arbeloa převzal Real jako dočasný kouč po odvolání Xabiho Alonsa, který u týmu skončil po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou. Při trenérově debutu madridský velkoklub ostudně prohrál ve Španělském poháru 2:3 s Albacete ze druhé ligy a ani proti sestupem ohroženému Levante si jeho hráči dlouho nemohli vypracovat výraznější gólovou příležitost.
To se změnilo až zvýšenou aktivitou po změně stran, která vyústila v penaltový faul na Mbappého. Reprezentační útočník pokutový kop s klidem proměnil. Na 50 branek potřeboval 53 zápasů, rychleji to za posledních 25 let dokázal jen Cristiano Ronaldo, jemuž stačilo 51 startů.
Převahu favorita pak završil stoper Asencio, který si naskočil na roh Gülera a hlavou poslal míč do sítě. Levante ve čtvrtém zápase pod vedením nového trenéra Luise Castra poprvé prohrálo a v tabulce je předposlední.
Betis Sevilla porazil doma 2:0 třetí Villarreal, který po vyloučení Comesani hrál závěrečnou čtvrthodinu v deseti. O vedoucí branku Betisu se postaral Ruibal, který se podílel na pátém gólu v pátém zápase po sobě a do sítě Villarrealu se trefil na domácím hřišti stejně jako v minulé sezoně.
Druhou branku týmu kouče Manuela Pellegriniho přidal záložník Fornals umístěnou střelou k tyči zpoza vápna. Betis si díky vítězství upevnil šesté místo. Villarreal ztrácí na vedoucí Barcelonu osm bodů.