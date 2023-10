Reakce Izraele na teroristické útoky Hamásu je podle Černochové adekvátní

Reakce Izraele na teroristické útoky palestinského hnutí Hamás, tedy vojenská odveta v Hamásem ovládaném Pásmu Gazy, je podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) adekvátní. Ministryni proto šokovaly výzvy některých evropských politiků, aby se Izrael dalších útoků zdržel a aby byla Gaze poskytnuta další humanitární pomoc. Černochová to dnes uvedla v pořadu Press klub rozhlasové stanice Frekvence 1.

„Reakce Izraele byla rychlá a podle mého názoru je adekvátní k tomu, co se tam stalo,“ uvedla ministryně. Připomenula, že ozbrojenci islamistického hnutí Hamás při raketovém a pozemním útoku 7. října v Izraeli zabili na 1400 většinou civilistů včetně občanů jiných zemí, tisíce lidí zranili a dvě stovky unesli jako rukojmí. Byl to šok pro celý západní svět, že přípravy na útok nezaznamenaly izraelské zpravodajské služby ani armáda, uvedla Černochová.

„Ještě větší šok možná pro mne je ale to, jak ani ne týden poté někteří představitelé zejména evropské politické scény už začínají tu rétoriku měnit v tom smyslu, že je zapotřebí tedy zajistit nějaké humanitární podmínky pro Gazu a že žádají Izrael, aby se zdržel nějakých dalších útoků,“ uvedla ministryně. „Izrael je v obranné válce, vede obrannou válku za své civilisty, kteří byli devastováni, zavražděni a jsou dále drženi jako rukojmí. Myslím, že toto musíme mít na paměti na prvním místě,“ zdůraznila.

Izrael v odvetě zahájil totální blokádu Pásma Gazy a rozsáhlé bombardování tohoto území a patrně chystá pozemní ofenzivu do hustě zalidněné oblasti s cílem zničit politické a vojenské vedení Hamásu. Jeho úřady tvrdí, že izraelské útoky si vyžádaly již 2808 obětí a 10 850 lidí při nich utrpělo zranění. Podle Černochové započítává Hamás mezi oběti i své ozbrojence.

Mezinárodní organizace včetně OSN a Světové zdravotnické organizace varovaly před humanitární katastrofou na palestinském území. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem a blízkovýchodními lídry v sobotu slíbila, že EU ztrojnásobí objem humanitární pomoci pro Pásmo Gazy na 75 milionů eur (1,85 miliardy korun). Egypt odmítá otevřít hraniční přechod Rafáh pro palestinské utečence, které Izrael vyzval k opuštění území Gazy, v čemž civilistům brání i Hamás.

Izraelský premiér Netanjahu v parlamentu přirovnal Hamás k nacistům

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na dnešním zasedání izraelského parlamentu označil boj s palestinským islamistickým hnutím Hamás za souboj světla s temnotou, přičemž skupinu přirovnal k nacistům, píše zpravodajský web The Times of Israel (ToI). Zasedání Knesetu muselo být asi na 40 minut přerušeno kvůli raketovým útokům. K palbě na Jeruzalém a Tel Aviv se vzápětí přihlásil Hamás a označil to za odvetu za izraelské útoky na civilisty v Pásmu Gazy.

Netanjahu dnes v parlamentu přirovnal válku s Hamásem k válce za nezávislost a souboj světla s temnotou. „I po 75 letech, válka za nezávislost neskončila,“ řekl podle ToI. „Zvítězíme, protože je v sázce naše existence zde,“ dodal a přirovnal Hamás k nacistům.

„Mnozí lidé na celém světě nyní chápou, proti komu Izrael stojí. Chápou, že Hamás představuje novou verzi nacismu. Stejně jako se svět sjednotil, aby porazil nacisty a ISIS, musí se sjednotit, aby porazil Hamás,“ prohlásil izraelský premiér. ISIS je jedna ze zkratek používaných pro teroristickou organizaci Islámský stát.

Netanjahu také uvedl, že se bude důkladně vyšetřovat, jak je možné, že se Hamásu před deseti dny podařilo podniknout tak rozsáhlý útok. Libanonské šíitské hnutí Hizballáh a jeho sponzora Írán Netanjahu varoval, aby Izrael „nepokoušely“ s tím, že se jim to vymstí.

Prezident Jicchak Herzog vyzdvihl jednotu Izraelců a podporu Spojených států a dalších spojenců. Válku s Hamásem podobně jako premiér charakterizoval jako boj mezi „absolutním dobrem“ a „absolutním zlem“.

Lídr opozice a bývalý premiér Jair Lapid v Knesetu řekl, že Izrael bude pokračovat v boji proti Hamásu, i pokud bude čelit mezinárodní kritice. „Bude to trvat dlouho a bude to vyžadovat použití velké síly. Pokud se to světu nelíbí, tak ať. Nebyly to děti světa, kdo byl zavražděn, byly zavražděny naše děti,“ řekl Lapid.