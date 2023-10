EU ztrojnásobí humanitární pomoc Palestině na 75 milionů eur, uvedla šéfka EK

Evropská unie (EU) s okamžitou platností ztrojnásobí objem humanitární pomoci pro Pásmo Gazy, nově to bude 75 milionů eur (1,85 miliardy Kč). Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to dnes oznámila po jednání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem a blízkovýchodními lídry. Dodala, že komise se ujistí, že pomoc se dostane těm, kteří ji opravdu potřebují. EU se několik dní přela, zda pokračovat v pomoci Palestincům poté, co radikální palestinské hnutí Hamás z Pásma Gazy napadlo před týdnem Izrael, který reagoval odvetnými útoky.

Členské státy Evropské unie v minulých dnech vedly debatu o tom, zda finanční pomoc směřovanou do Palestiny zastavit zcela či ji pouze přehodnotit a vyloučit jakékoli zneužití ze strany Hamásu, který EU pokládá za teroristickou organizaci, a dalších radikálních skupin. Většina ministrů zahraničí se podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella v úterý shodla na další spolupráci s palestinskými úřady. „Komise okamžitě navýší současný balík humanitární pomoci určený pro Gazu o 50 milionů eur. Tím se celková částka zvýší na více než 75 milionů eur. Budeme pokračovat v úzké spolupráci s OSN a jejími agenturami, abychom zajistili, že se tato pomoc dostane k potřebným v Pásmu Gazy. Komise podporuje právo Izraele bránit se proti teroristům z Hamásu při plném respektování mezinárodního humanitárního práva. Usilovně pracujeme na tom, aby se v této souvislosti dostalo podpory i nevinným civilistům v Gaze,“ uvedla von der Leyenová. Evropský komisař pro humanitární pomoc Janez Lenarčič dnes v prohlášení uvedl, že komise dělá vše pro to, aby poskytla humanitární pomoc civilistům v Pásmu Gazy. Právě bezpečný a neomezený přístup k humanitární pomoci je podle něj nejdůležitější a navýšení prostředků z EU to pomůže zajistit. Současnou válku mezi Hamásem a Izraelem spustily útoky islamistů z Hamásu proti izraelským civilistům i bezpečnostním složkám ze 7. října. Obětí na izraelské straně je podle poslední bilance přes 1300, na straně palestinské podle ministerstva zdravotnictví přes 2200. V případě obou bilancí se jedná převážně o civilní oběti. V palestinském Pásmu Gazy nálety zcela zničily už více než 1300 budov, podle OSN muselo své domovy opustit přes 400 tisíc lidí. Mohlo by vás zajímat Hamás zničíme, boj bude dlouhý, ale zvítězíme, řekl v projevu Netanjahu

Domovy v Pásmu Gazy kvůli izraelským útokům opustilo podle OSN přes 423 000 lidí