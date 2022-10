Rakušané volí prezidenta, hlavou státu by podle průzkumů měl zůstat Van der Bellen

Rakouští voliči dnes rozhodnou, zda hlavou státu bude dalších šest let dosavadní prezident Alexander Van der Bellen. Podle předvolebních průzkumů je jasným favoritem, mohl by zvítězit už v prvním kole. Po uzavření volebních místností v 17:00 se čekají první prognózy, předběžný výsledek by mohl být znám kolem 20:00.