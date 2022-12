Putin je izolován. Opírá se o hrstku poradců, kteří mu tají špatné zprávy o válce

„Lidé kolem Putina chrání sami sebe. Mají v sobě zakořeněný pocit, že by prezidenta neměli rozčilovat,“ cituje americký list Jekatěrinu Vinokurovou, která působila v Putinově radě pro rozvoj občanské společnosti, než ji prezident letos v listopadu odvolal.

Z vyjádření bývalých Putinových spolupracovníků vyplývá, že Putin je v určité izolaci, a tak nemusí mít přehled o reálné situaci, přestože je nejvyšší velitel ruských ozbrojených sil.

