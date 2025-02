První díl hry Kingdom Come přilákal turisty do Posázaví

Více jich zamířilo do Sázavského kláštera, na zámek v Ratajích i do Stříbrné Skalice.

Více než obvykle jich zamířilo do Sázavského kláštera, na zámek v Ratajích nad Sázavou i do Stříbrné Skalice, řekl dnes ČTK ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek. Po vydání druhého dílu oblíbené hry je ve středních Čechách v centru pozornosti fanoušků hry Kutná Hora. Průvodcovská služba města tam pro ně už chystá speciální prohlídkové trasy.

První díl Kingdome Come: Deliverance vyšel v únoru 2018 a objevil se v ní i Sázavský klášter. Podle dat o návštěvnosti je u této památky zřejmý meziroční nárůst mezi lety 2017 a 2018, a to o 19,6 procenta. "Jde o vysoký meziroční růst a bezesporu na něj mělo vliv i vydání počítačové hry. To potvrzuje i fakt, že v roce 2019 návštěvnost klesla o 6,9 procenta. Jednalo se tedy o anomálii způsobenou právě vydáním oblíbené počítačové hry, kdy se nejenom čeští, ale i zahraniční fanoušci vydali po stopách hlavního hrdiny hry," uvedl Kulhánek.

Po covidové pandemii návštěvnost Sázavského kláštera dvojnásobně stoupla a předstihla i návštěvnost z roku 2019. "Obliba této památky tedy mezi lidmi vzrostla, což může být dáno i vyšším počtem hráčů i očekáváním dalšího dílu," míní Kulhánek.

Výrazně zvýšenou návštěvnost měl zámek v Ratajích nad Sázavou. Po vydání prvního dílu hry se zvedla o 100 procent, vzrostla z 1500 návštěvníků na 3000. Návštěvnost se zvýšila i ve Stříbrné Skalici. "Jde ale o místo, kde není konkrétní památka, tudíž se návštěvnost hůře monitoruje. Přesto se i v této lokalitě pohybovalo více turistů než obvykle," dodal Kulhánek.

Návštěvou krajiny, měst a památek, které jsou ve hře vykreslené, lze poznat, jak se středověká místa proměnila v čase. Nejenom Sázavský klášter, ale i okolí řeky Sázavy, hlavní dějiště příběhové hry, se stalo populární destinací, kam se hráči vydávají na vlastní oči prozkoumat působivou architekturu i proměnu krajiny v čase. Po vydání druhého dílu populární hry lze nyní čekat větší zájem o Kutnou Horu. Pro fanoušky hry se už připravují dvě trasy, jedna bude samoobslužná s QR kódy a na další, asi pětihodinovou, se zájemci vydají s průvodcem. "Rozhodně počítáme s tím, že hra přitáhne turisty, ten zájem už je cítit," uvedla vedoucí odboru kultury kutnohorské radnice Dagmar Ostřanská. Více návštěvníků očekává v souvislosti s hrou například i kastelánka hradu Trosky v Českém ráji.