Už ani kapku alkoholu? Dáda Patrasová se odrazila ode dna

Už bude jenom líp? Manžel si to rozhodně myslí, Dáda je prý v nejlepší pohodě a své sklony k více sklenkám, než je zdrávo, už se naučila držet na uzdě.

Dagmar Patrasová, kterou si pamatujeme třeba jako princeznu Koloběžku, jako moderátorku ranních pohádek nebo jako svůdnou Manuelu z Vrchní, prchni, překonala obtížné životní období a vyhýbá se alkoholu. Nebo to alespoň tvrdí její manžel, hudebník Felix Slováček. Felix v rozhovoru pro eXtra.cz uvedl, že Dáda je nyní v pořádku a nemůže o ní říct nic špatného. Na otázku, zda je jeho žena střízlivá, bez zaváhání jednoznačně přikývl, což musí být značná úleva.

Jak víme, střízlivý stav nebyl vždycky úplně automatika: Dáda Patrasová se kvůli popíjení dostala do vážných problémů a zkomplikovala si tím nejen život, ale i pochroumala pověst. Před lety ji chytili opilou za volantem, za což přišla o řidičák na dva roky a musela zaplatit skoro čtvrtmilion v pokutě. Nepoučila se. O několik let později nabourala do svodidel na Vinohradech a odmítla dechovou zkoušku. Asi všichni tušíme proč.

Felix Slováček, kterého novináři zastihli na oslavě narozenin jisté influencerky, se však nyní vyjádřil optimisticky. Dáda je prý v poslední době klidná a nic nenasvědčuje tomu, že by se měla vrátit ke svým dřívějším problémům. Kéž už by to tak vydrželo napořád.