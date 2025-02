Sámer Issa o vztahu s Hanychovou: "Byla to naprostá Itálie"

Sámer se v hodinovém rozhovoru rozpovídal o minulosti a na přetřes přišel i vcelku krátký, ale o to vášnivější vztah s Agátou Hanychovou.

Sámer Issa, dávný finalista první řady SuperStar, dorazil do pořadu eXtra Host, kde ho redaktoři eXtra.cz jaksepatří vyzpovídali. A na paškál samozřejmě přišel i vztah s influencerkou a (kdysi) modelkou Agátou Hanychovou.

Sámer přiznal, že v úplném počátku šlo jen o marketingový tah a celý vztah byl jen promyšlený kalkul bez jakýchkoliv citů. "Měl jsem manažera Capandu, který mi po SuperStar řekl: ‘Hele, teď je vakuum, musíme tě udržet v showbyznysu. Najdeme ti slavnou holku.’ A ukázal mi Agátu. Já mu říkám: ‘To nechci, vždyť je hrozná a vypadá příšerně,’“ prohlásil Issa. Pak se ale prý potkali a všechno bylo najednou jinak, protože mu Hanychová od pohledu okamžitě učarovala.

"Když přijela, koukal jsem na ni a říkal si: ‘Ježiš, ty jsi tak nádherná.' Já jsem v životě neviděl tak krásnou holku,“ přiznal. První schůzka měla nicméně do vrcholu romantiky opravdu daleko. Pár měl vyrazit na film, ale Agáta v kině prakticky nepustila telefon z ruky, což Sámera celkem očekávatelně vytáčelo. "Zeptala se, kam půjdeme na drink. Řekl jsem jí, že nikam, ať mě odveze domů. Po cestě jsme ani nepromluvili, vyhodila mě u baráku a řekla: ‘Nazdar.’,“ vzpomíná Issa na romantické fiasko první noci. Nakonec to ale oběma nedalo, začali si psát a skončili jako pár.

Sámer neskrýval, že jejich vztah byla jedna bouře vedle druhé: "Byla to Itálie, to si nedokážete ani představit. Oba jsme byli hrozně žárliví, ale během hodiny jsme se vyřvali a pak se zase milovali. Bylo to hodně intenzivní,“ vzpomínal. Sedli si i v intimních záležitostech: "Na začátku nebyla takový typ, ale pak byla velmi šikovná,“ prozradil Issa.

Ohnivý vztah nicméně dostal ránu do vazu, když se Agáta spustila s hokejistou Jiřím Hudlerem. Sámer na to přišel také docela divokým způsobem, když se nemohl dostat do bytu: "Kopal jsem do dveří. Nakonec mi sama řekla, že tam je s Hudlerem. Šel jsem na lavičku a tam jsem brečel, bylo mi to strašně líto,“ popsal zlomovou chvíli.

Dnes už spolu dávní milenci téměř nekomunikují. "Jednou za uherský rok si napíšeme,“ říká Issa. Jistou nostalgii ale nedokáže zapřít: "Agáta mě v hodně věcech vyškolila,“ uzavřel.

Celý hodinový rozhovor se Sámerem Issou můžete zhlédnout na stránkách eXtra.cz.