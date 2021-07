První dáma, která nikdy nevkročila do Bílého domu

S Annou Harrisonovou, manželkou devátého prezidenta Spojených států Williama Henryho Harrisona, se pojí několik - veskrze smutných - zvláštností. Stala se například jedinou první dámou, která nikdy nepřekročila práh Bílého domu. Proč tomu tak bylo?

Harrison se stal prezidentem Spojených států v roce 1841. On a Anna v té době byli svoji už 45 let a v manželství se jim narodilo 10 dětí. Devět z nich však Anna přežila a počátkem 40. let už žili jen tři z jejich potomků. Většina zemřela v mládí, poslední dítě, syn James, v dětském věku.

Samotné Anně, která přišla na svět 25. července 1775, se na dívku té doby dostalo nezvykle širokého vzdělání v soukromé dívčí internátní škole. Za Williama se koncem 18. století provdala tajně. Harrison byl totiž v armádě a Annin otec si pro dceru představoval lepší a snazší budoucnost. Mladí však rozhodli jinak.

Před počátkem Harrisonova prezidentství žil pár ve vesnici North Bend v Ohiu. A právě tam také koncem zimy Anna zůstala, když její manžel odjel do Washingtonu. Důvod? Byla nemocná. Prozatím ji měla zastoupit její ovdovělá snacha Jane Irwin Harrisonová. Předpokládalo se, že Anna dorazí do Bílého domu během jara.

Jenže to se nikdy nestalo.

Příliš rychlý spád

Když Harrison 4. března pronášel nejdelší inaugurační projev v historii Spojených států (trval hodinu a půl), mohl jen těžko tušit, že se zároveň stane americkým prezidentem, který ve funkci stráví nejkratší dobu.

Říká se, že byl na inauguraci málo oblečený a dostal zápal plic. Podle odborníků však zřejmě Harrisonova nemoc měla příčiny jinde - už proto, že se projevila až o tři týdny později. Prezidentovy potíže začaly 26. března a zpočátku opravdu vypadaly jako důsledek prochladnutí. Brzy se ale přidala i vysoká horečka a Harrison byl čím dál zesláblejší. Zemřel 4. dubna, přesně měsíc od inaugurace. Stal se prvním americkým prezidentem, který zemřel během výkonu funkce. A Anna první prezidentskou vdovou země.

Odborníci v 21. století analyzovali dobové dokumenty a došli k názoru, že Harrisona pravděpodobně zabilo střevní onemocnění. Pitnou vodu pro Bílý dům zřejmě kontaminovaly splašky a prezidenta asi zabil tyfus nebo paratyfus.

Anna tak strávila ve funkci první dámy Ameriky nejkratší dobu v dějinách a shodou nepříznivých okolností do Bílého domu dokonce ani nevkročila. Po téměř 180 let také byla ženou, která se stala první dámou Spojených států v nejvyšším věku - v 65 letech. O tento primát ji ale letos v lednu připravila tehdy devětašedesátiletá Jill Bidenová.

Po Harrisonově smrti bylo Anně vyplaceno 25 000 dolarů a manžela nakonec přežila o mnoho let. Zůstala v North Bendu, kde žila s rodinou svého syna Johna Scotta a pomáhala vychovávat jeho děti. Mezi nimi byl i chlapec Benjamin, který se 4. března 1889 stal 23. prezidentem Spojených států.

První dáma, kterou za život zasáhlo tolik nešťastných událostí, zemřela 25. února 1864 ve věku 88 let. Je pochována vedle svého manžela v hrobce v North Bendu, která je v současnosti památníkem.

Ač se Anna Harrisonová stala první dámou, do Bílého domu nevkročila. | zdroj: Profimedia.cz