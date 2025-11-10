Dnes je pondělí 10. listopadu 2025., Svátek má Evžen
Počasí dnes 7°C Zataženo

Promluvila o svatbě! Lucie Bílá po deseti letech lásky: "Nikdy jsme se nepohádali"

10. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Promluvila o svatbě! Lucie Bílá po deseti letech lásky: "Nikdy jsme se nepohádali"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Slavná zpěvačka si partnerství se svým milým nemůže vynachválit.

Kdyby se vybíral vztah, který by se hodil do učebnic štěstí, horkým kandidátem by mohl být ten, který spolu mají slavná zpěvačka Lucie Bílá a Radek Filipi.

Už jsou spolu deset let a nevypadá to, že by se náklonnost snad měla někam vytrácet.

Vyjádření Lucie vystihuje situaci nejlépe: „Je to člověk, který je stvořený pro mě, a já jsem stvořená pro něj,“ uvedla pro eXtra.cz.

„My jsme se nikdy nepohádali, a i když nám to možná někdo nevěří, je to prostě fakt,“ prohlásila.

Zpěvačce na partnerovi nejvíc imponuje charakter: „Tu stabilitu, ten klid, ten smysl pro humor. To, že to je hezký chlap, to je jenom bonus,“ rozplývala se.

Že by se ale prošli před oltář, zřejmě nehrozí. Bílá už byla vdaná dvakrát a ani jednou to nevyšlo, není proto divu, že jí myšlenka na manželství nepřivádí do úplně euforických stavů. Nechce si pokazit štěstí, které už má.

„Vždycky když se mě někdo zeptá na svatbu, tak řeknu: 'Dneska bylo hezky',“ smála se vlastnímu vykrucování.

„Cítíme se takhle krásně, tak proč to měnit?“ dodala jednoznačně.

Tagy:
láska svatba vztahy zpěvačka manželství
Zdroje:
Extra.cz, ahaonline.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Šéf stanice BBC rezignoval po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

Následující článek

Inter Milán se výhrou nad Laziem dostal do čela ligy, AS Řím je o skóre druhý

Nejnovější články