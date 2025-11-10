Promluvila o svatbě! Lucie Bílá po deseti letech lásky: "Nikdy jsme se nepohádali"
10. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná zpěvačka si partnerství se svým milým nemůže vynachválit.
Kdyby se vybíral vztah, který by se hodil do učebnic štěstí, horkým kandidátem by mohl být ten, který spolu mají slavná zpěvačka Lucie Bílá a Radek Filipi.
Už jsou spolu deset let a nevypadá to, že by se náklonnost snad měla někam vytrácet.
Vyjádření Lucie vystihuje situaci nejlépe: „Je to člověk, který je stvořený pro mě, a já jsem stvořená pro něj,“ uvedla pro eXtra.cz.
„My jsme se nikdy nepohádali, a i když nám to možná někdo nevěří, je to prostě fakt,“ prohlásila.
Zpěvačce na partnerovi nejvíc imponuje charakter: „Tu stabilitu, ten klid, ten smysl pro humor. To, že to je hezký chlap, to je jenom bonus,“ rozplývala se.
Že by se ale prošli před oltář, zřejmě nehrozí. Bílá už byla vdaná dvakrát a ani jednou to nevyšlo, není proto divu, že jí myšlenka na manželství nepřivádí do úplně euforických stavů. Nechce si pokazit štěstí, které už má.
„Vždycky když se mě někdo zeptá na svatbu, tak řeknu: 'Dneska bylo hezky',“ smála se vlastnímu vykrucování.
„Cítíme se takhle krásně, tak proč to měnit?“ dodala jednoznačně.