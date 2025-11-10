Šéf stanice BBC rezignoval po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa
10. 11. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová dnes rezignovali po kritice, která se na stanici snesla kvůli upravenému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
S odvoláním na prohlášení BBC o tom informovaly agentury. BBC čelila kritice za kontroverzní sestříhání projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci zaútočili na Kapitol ve Washingtonu. Kapitol je sídlem Kongresu Spojených států. K odchodu šéfa BBC Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že vedení média opouští nečestní lidé.
Kritici tvrdili, že způsob, jakým byl projev upraven pro dokument BBC, byl zavádějící a vynechal část, ve které Trump řekl, že chce, aby jeho příznivci demonstrovali pokojně. Deník The Telegraph v pondělí upozornil na výsledky interního auditu, který sestavil Michael Prescott jako poradce BBC a ve spisu na pochybení upozorňoval. Tlak na vedení BBC od té doby rostl.
Turnessová uvedla, že kontroverze ohledně dokumentu o Trumpovi podle jejích slov dosáhla stadia, který poškozuje BBC a jako šéfka zpravodajství za to nese zodpovědnost. "Celkově BBC funguje dobře, ale došlo k několika chybám a jako generální ředitel musím převzít konečnou odpovědnost," uvedl v dopisu zaměstnancům Davie.
"Hlavní lidi v BBC, včetně Tima Davieho, šéfa, všichni odcházejí/dostali výpověď, protože byli přistiženi při zmanipulování mého velmi dobrého (perfektního!) projevu z 6. ledna," napsal Trump na své sociální síti Truth Social. "Děkuji deníku The Telegraph za odhalení těchto zkorumpovaných ´novinářů´", uvedl také. Jsou to podle něho "velmi nečestní lidé, kteří se pokusili ovlivnit výsledek prezidentských voleb". Podotkl, že za vrchol všeho považuje, že jsou z Británie, kterou mnozí považují za hlavního spojence USA.
Dav Trumpových příznivců 6. ledna 2021 vtrhl do Kapitolu, sídla Kongresu USA, v době, když se zde zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020. V den útoku na Kapitol zemřeli čtyři lidé, mezi mrtvými byla 35letá bývalá příslušnice vojenského letectva a stoupenkyně Trumpa Ashli Babbittová, zbylí tři zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podlehl zraněním o den později. Úřady následně uvedly, že zemřel přirozenou smrtí. Asi 140 policistů utrpělo zranění.