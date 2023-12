Prodává se milenka, co má tři ruce – a varování kvůli erotice

Aukční síň Christie’s sáhla kvůli erotickému motivu v jednom z prodávaných děl Rembrandta van Rijna k velmi neobvyklému opatření a k jeho leptu přidala v katalogu varování, že by jej neměly vidět děti. Při prodeji děl starých mistrů jde o nebývalou věc, a to zejména s ohledem na to, že Rembrandt sice zobrazil pár při pohlavním styku, obě postavy jsou ale v posteli oblečené a detaily nejsou zřetelné.

Rembrandtova grafika s názvem Francouzská postel (Het Ledikantje) z roku 1646 se bude prodávat ve čtvrtek v Londýně. Cena díla se odhaduje na 250 000 až 400 000 liber (asi sedm až 11,4 milionu korun). Aukční síň v katalogu skryla náhled díla a namísto něj umístila varování, že zobrazuje sexuálně explicitní scénu a že je určeno pouze pro dospělé publikum. „To je novinka - varování před sexuálně otevřeným obsahem v katalogu starých mistrů,“ řekl deníku The Times kunsthistorik Bendor Grosvenor, podle kterého by se možná samotnému Rembrandtovi líbilo, že jeho dílo má i ve 21. století příchuť zakázaného ovoce. Určité rozechvění možná ve chvíli tvorby zažíval i sám Rembrandt, zobrazené ženě zachycené s jejím milencem totiž nakreslil tři ruce. Mohlo by vás zajímat Proč sis uříznul ucho? ptají se slavného malíře návštěvníci veletrhu

