Proč je dobré kousnout do shnilého jablka?

Jsou dorty krásné, průměrné a hnusné. Většinou. Neboť hodnotit cukrářskou práci Brita Bena Churchilla je tak trochu oříšek.

Churchill je cukrářský mág, který si potrpí na precizní zpracování sladkých surovin. Jen ten výsledek je poněkud neobvyklý. Jeho dorty totiž vypadají jako dokonalá kopie (nejen) jídel ve stavu, který v lidech vyvolává nelibé pocity. Či spíše rovnou odpor.

Zapomeňte ovšem na porodní dorty či "vtipné" hanbaté koláče. Tady frčí vypiplané tvary a obsah ve formě hnijících jablek, plesnivých pomerančů, pokrmů, jimiž hýbou červi, či popelníku s rozkouřenými cigaretami.

Churchill si s cukrařinou potykal teprve nedávno. Deset let působil jako kuchař, ovšem sladkým kreacím se vyhýbal. To se rozhodl změnit před třemi lety, kdy se začal učit i tomuto umění. Konvenční přístupy mu však nevoněly a vrhl se do cukrářské divočiny. Nutno však podotknout, že ne všechny jeho kreace jsou na pohled nechutné. Občas ztvárňuje i běžné věci v dobré, jen trochu netypické formě.

Všechna jeho šílená díla však spojuje jedno - dobře chutnají. Churchill sám prohlásil, že tvoří tak, aby jeho dorty oklamaly smysly a potěšily žaludek. Ať už zakrojíte volské oko či ovoce s kvalitní plísňovou krustou.