Moskevské pětihodinové jednání Witkoffa s Putinem o Ukrajině skončilo včera pozdě večer
3. 12. 2025 – 0:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Po téměř pěti hodinách včera večer v Kremlu skončilo jednání ruského prezidenta Vladimira Putina a zvláštního zmocněnce amerického prezidenta Stevea Witkoffa o aktuálních amerických návrzích na možné ukončení ruské války proti Ukrajině.
Informovala o tom ruská státní agentura TASS s odvoláním na svého reportéra na místě. Putinův vyslanec Kirill Dmitrijev, který se jednání rovněž zúčastnil, podle agentury Reuters označil rozhovory za produktivní. Witkoff odjel rovnou ze schůzky na americkou ambasádu v Moskvě, napsala agentura RIA.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ještě před zahájením rozhovorů řekl, že budou trvat tak dlouho, jak bude třeba. Jednání začalo se zhruba tříhodinovým zpožděním oproti plánu okolo 19:40 moskevského času (17:40 SEČ) za přítomnosti médií, kdy si Putin s Witkoffem vyměnili zdvořilostní fráze. Usmívající se Putin řekl Witkoffovi, že ho rád vidí, a zeptal se ho, jak se mu líbila dnešní procházka po hlavním městě. Witkoff odvětil, že Moskva je nádherná. Jednání poté pokračovalo za zavřenými dveřmi.
Witkoffa na jednání doprovázel poradce a zeť šéfa Bílého domu Donalda Trumpa Jared Kushner, po Putinově boku v úvodu jednání seděli poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov a Dmitrijev, jenž je výkonným ředitelem Ruského fondu přímých investic (RFPI) a v současnosti předním Putinovým vyjednávačem pro Ukrajinu. Zahraniční tiskové agentury si všímají, že se jednalo s pomocí tlumočníků na obou stranách.
Zatímco Witkoff je v Rusku u Putina letos již pošesté, pro Kushnera šlo o první schůzku se šéfem Kremlu, poznamenala agentura DPA.
Spojené státy nynější návrhy na ukončení války předem projednaly s ukrajinskými představiteli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že revidovaný návrh listopadové mírové dohody ze Ženevy, na němž se podílely i evropské země, byl po nedělních rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými vyjednávači na Floridě dále vylepšen. Putin však dnes krátce před setkáním s Witkoffem prohlásil, že evropské země předkládají návrhy, které jsou pro Moskvu zcela nepřijatelné, a obvinil Evropany ze snahy celý mírový proces zablokovat.
Trump dnes ve Washingtonu krátce po začátku jednání v Moskvě prohlásil, že situace není snadná. "Naši lidé jsou zrovna v Rusku, aby zjistili, jestli se to dá vyřešit. Není to snadná situace, to vám povím. Je to ale zmatek," řekl americký prezident členům svého kabinetu.
Ukrajina se čtvrtým rokem se západní pomocí brání ruské ozbrojené agresi na vlastním území, rozpoutané v únoru 2022 na Putinův rozkaz.