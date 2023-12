Aktualizováno: Příměří v Gaze skončilo, nad ránem se obnovily boje; Hamás podle Izraele nevydal zadržované ženy

Izrael se po konci příměří vrací k bojům a hodlá splnit válečné cíle, které si už dříve stanovil, tedy likvidaci palestinského hnutí Hamás v Pásmu Gazy a osvobození tam držených rukojmí. Podle listu The Times of Israel (ToI) to dnes ráno uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Hamás podle izraelské vlády porušil týden platící příměří tím, že nepropustil všechny ženy držené jako rukojmí a vypálil rakety na Izrael. Boje byly obnoveny dnes krátce po 6:00 SEČ, média bezprostředně poté informovala o náletech izraelských letadel a dělostřeleckých útocích.

Po izraelském náletu u hraničního přechodu Rafáh na jihu Pásma Gazy dnes zemřelo šest Palestinců, uvedlo ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamásem. Server ToI píše třech mrtvých, četných explozích a hustém bílém dýmu po celém Pásmu Gazy. Izraelský útok tak zřejmě nyní zasáhl také jih Pásma Gazy. Před příměřím se boje omezovaly zejména na sever oblasti pod správou Hamásu, izraelská strana tehdy obyvatele severu oblasti vybízela právě k přesunu směrem na jih. Útoky dnes hlásí i obec Abassan nedaleko města Chán Júnis, píší ToI. Sirény znějí také v izraelských kibucech nebo ve městě Sderot na jihu Izraele, poblíž Pásma Gazy, uvedl list Haarec. Úřad premiéra v prohlášení uvádí, že Hamás „porušil rámec (příměří), nesplnil svůj závazek propustit všechny zadržované ženy a vypálil na Izrael rakety. Uprostřed návratu k bojům zdůrazňujeme, že izraelská vláda je odhodlána dosáhnout svých válečných cílů - návratu našich rukojmích, likvidace Hamásu a zajištění toho, že Gaza už nikdy nebude pro lid Izraele hrozbou“. Mohlo by vás zajímat Hamás propustil 24 rukojmích, Izrael 39 vězněných palestinských žen a dětí

