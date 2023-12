Ekologové protestují proti renovaci lyžařského střediska v Itálii

Úřady v italské obci Bellagio se rozhodly renovovat lyžařské středisko na hoře Monte San Primo. Lyžařská infrastruktura však na jejím úbočí nechátrá jenom tak. Hora je dávno beze sněhu a podle aktivistů je pro ni tento projekt zbytečnou zátěží.

Pohádková obec Bellagio na severu Itálie v provincii Como zasazené do krásné přírody je považována za perlu celého regionu. Láká turisty, celebrity a většina luxusních vil v okolí patří bohatým Rusům.

Úřady ale chtějí posílit turistiku přes zimu, a docílit toho mohou jediným způsobem – renovací chátrajícího lyžařského střediska na hoře Monte San Primo. To bylo uzavřeno v roce 2010 kvůli nedostatku sněhu.

Obec chce napumpovat pět milionů eur do nových vleků, sjezdovek (pro lyže, boby a tubing), většího parkoviště a nádrže pro umělé zasněžení. Projekt počítá i s renovací jednoho místního hotelu a se zavedením pásového dopravníku. Cílem je s vidinou dalších příjmů oživit zašlou prosperitu dávného lyžařského ráje, jehož úpadek ukazují tři opuštěné lyžařské vleky, sněžné dělo obrostlé divokou vegetací a mapa dávno zmizelých sjezdovek.

Proti projektu se ale staví klimatičtí aktivisté, kteří upozorňují na jeho ekologické a logistické nedostatky. Sdružení 33 ekologických skupin se snaží projekt zastavit a zvýšit povědomí o křehkosti Monte San Primo. V listopadu se na hoře konal protest a další demonstrace proti krátkozrakým a invazivním investicím v Itálii se pořádaly v Alpách a Apeninách. Mnozí lidé se přitom ptají, jestli jsou dnes vůbec zimní sporty udržitelné.

Umělý sníh zimní sporty nespasí

„Nechceme čekat, až budeme muset protestovat proti buldozerům,“ cituje televize CNN Roberta Fumagalliho, mluvčího jedné z ekologických organizací Club Alpino Italiano. Skupina se pokusila s místními úřady jednat, ale marně.

Samotné bourání staré lyžařské infrastruktury a výstavba nové představuje pro zdejší přírodu velkou zátěž. Hlavně panují obavy z poškození hory těžkou technikou. Ekologičtější než výstavba nového parkoviště by přitom bylo zavedení hromadné dopravy. A místo nových sjezdovek by raději mohly investice putovat do nových turistických stezek a obnovy a ochrany lesů v okolí. Největší problém je ale zmíněný nedostatek sněhu a umělé zasněžování, které vyžaduje rozsáhlé vodní a energetické zdroje.

Místní úřady se hájí, že vodu pro hlučná sněžná děla nechtějí čerpat z ikonického jezera Como, ale z umělého jezera. Region však trápí nedostatek vody a umělá nádrž by se dala využít například k zavlažování vegetace.

Aktivisté se domnívají, že investice do lyžařského střediska v době globálního oteplování, kvůli nimž bude i podle řady studií sníh na severu Itálie stále vzácnější, nemají smysl a v případě neúspěchu vyjdou obec draho.

„I když používáte umělý sníh, roztaje během jediného slunečného dne,“ řekl podle serveru Euronews jeden z demonstrantů Antonio Bertelé, který se naučil lyžovat v 70. letech na svazích San Prima. „Je prostě absurdní tady investovat do zimních sportů.“