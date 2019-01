Přibývá závažných případů týrání zvířat, hlásí veterináři

V Jihomoravském kraji umrzli od úterka do dnešního rána čtyři lidé, oznámil mluvčí policie David Chaloupka. Tři případy se staly v Brně, jeden v Břeclavi. Ve třech případech šlo nejspíše o bezdomovce. V Jihomoravském kraji jsou v posledních dnech teploty pod nulou, v noci na středu klesly až na minus 11 stupňů Celsia.

Středočeský exhejtman David Rath dostane 12 tisíc korun za to, že ho eskorta v závěru jeho vazby vodila k hlavnímu líčení v poutech. Ve středu to pravomocně potvrdil pražský městský soud, který zamítl odvolání jak Ratha, tak i ministerstva spravedlnosti. Lékař požadoval celkem 30 tisíc korun. Podle názoru ministerstva by pro muže bylo dostatečným odškodněním konstatování, že stát porušil jeho práva.

