Při střelbě na sídlo amerického CDC v Atlantě zemřeli dva lidé
10. 8. 2025 – 9:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Při střelbě na sídlo amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které patří mezi nejvýznamnější zdravotnické úřady ve Spojených státech, zemřeli v noci na dnešek v Atlantě dva lidé.
Podle médií se jedná o střelce a policistu. Střelbu prošetřuje policie, která se snaží objasnit důvody útoku.
Střelcem je podle dnešního prohlášení vyšetřovacích úřadů třicetiletý muž z města Kennesaw. To se nachází ve státě Georgia nedaleko Atlanty, kde má CDC své hlavní sídlo.
Policisté nalezli zbraň, ze které útočník střílel, i další palné zbraně. Střelba poškodila čtyři budovy v areálu sídla CDC, uvedla šéfka úřadu Susan Monarez. Střelec střílel na fasády a okna budov.
Motiv útoku je nejasný. CDC ale řeší otázky, které někdy budí u veřejnosti silné emoce, například doporučení a pravidla pro očkování.