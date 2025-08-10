Dnes je neděle 10. srpna 2025., Svátek má Vavřinec
10. 8. 2025 – 9:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Při střelbě na sídlo amerického CDC v Atlantě zemřeli dva lidé
V oknech budovy CDC jsou díry po kulkách | zdroj: Profimedia
Při střelbě na sídlo amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které patří mezi nejvýznamnější zdravotnické úřady ve Spojených státech, zemřeli v noci na dnešek v Atlantě dva lidé.

Podle médií se jedná o střelce a policistu. Střelbu prošetřuje policie, která se snaží objasnit důvody útoku.

Střelcem je podle dnešního prohlášení vyšetřovacích úřadů třicetiletý muž z města Kennesaw. To se nachází ve státě Georgia nedaleko Atlanty, kde má CDC své hlavní sídlo.

profimedia-1028513606 zdroj: Profimedia

Policisté nalezli zbraň, ze které útočník střílel, i další palné zbraně. Střelba poškodila čtyři budovy v areálu sídla CDC, uvedla šéfka úřadu Susan Monarez. Střelec střílel na fasády a okna budov.

Motiv útoku je nejasný. CDC ale řeší otázky, které někdy budí u veřejnosti silné emoce, například doporučení a pravidla pro očkování.

Tagy:
USA kriminalita zdraví
Zdroje:
ČTK

