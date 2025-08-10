"Sprcha tu je. Nefunguje." Polonahá Agáta Hanychová: Polní podmínky vyřešila kbelíkem
10. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Známá influencerka neodmítne luxus, ale umí se i vysprchovat kýblem
Oblíbená influencerka a bývalá modelka Agáta Hanychová si z prezentace vlastního soukromí udělala docela podstatnou část svého byznysu, není tak žádným překvapením, že se s veřejností dělí i o fotky z dovolených a podobně.
Kdo by ale čekal samé luxusní resorty a exotické destinace, byl by docela vedle. Pravda, Agáta se například nedávno vydala na Bali, odkud se samozřejmě také pochlubila celou řadou snímků, nyní však zamířila o poznání blíže. Na Slovensko!
Dcery jsou u otců, Agáta se pustila do dobrodružství jen s manželem Mirkem Dopitou a synem Kryšpínem. A jelikož se jedná o vzácnou chvíli, kdy měli pánové v rodině většinu, dovolená se odehrává v jejich režii: Vyrazilo se na ryby. Obytným vozem!
„Sprcha tu je, ale nefunguje. I vodu na nádobí musím natáhnout zvenku,“ postěžovala si Agáta se smíchem.
O den později už ale hlásila, že problém s vodou vyřešila: Prostě na sebe chrstla kýbl vody.
A kdo by se snad chtěl ptát, proč na videu šaškuje s popruhem a prostě nesejde k vodě o tři metry vedle... Vzpomeňte si na úsloví s darovaným koněm. Užijte si, jak Agáta blbne ve spodním prádle, a logiku nechte stranou.
