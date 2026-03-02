Při operaci proti Íránu byli dosud zabiti tři američtí vojáci, oznámila armáda
2. 3. 2026 – 6:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Při vojenské operaci Epic Fury (Epická zuřivost) proti Íránu započaté v sobotu byli zabiti v akci tři američtí vojáci.
Oznámilo to dnes regionální velitelství americké armády CENTCOM. Dalších pět vojáků bylo vážně zraněno, uvedlo velitelství na síti X. Americký prezident Donald Trump pozdě večer v rozhovoru s deníkem Daily Mail naznačil, že by vojenská operace mohla trvat čtyři týdny. Později Trump ve videu na své sociální síti Truth Social vyzval svobodomyslné Íránce k převzetí moci a uvedl, že operace bude pokračovat, dokud nebude dosaženo všech jejích cílů.
"Odhadovali jsme, že to bude asi čtyři týdny. Vždy šlo zhruba o čtyřtýdenní proces, takže - jakkoli je to silné, je to velká země, bude to trvat čtyři týdny - nebo méně," řekl Trump britskému listu. Zatím podle něj jde vše podle plánu. V rozhovoru také vyjádřil naději, že by po ukončení bojů mohla v Íránu začít klíčit demokracie.
K dnešním 9:30 východoamerického času (15:30 SEČ) byli "v rámci operace Epic Fury zabiti v akci tři příslušníci amerických ozbrojených sil a pět jich bylo vážně zraněno", oznámilo CENTCOM. Několik dalších vojáků podle něj utrpělo lehká zranění způsobená šrapnely a otřesy mozku a chystají se k návratu do služby.
Televizi NBC News, podle níž vojáci zemřeli v Kuvajtu, dnes Trump řekl, že jeho administrativa oběti na životech a zraněné očekávala. Nakonec podle něj ale operace světu přinese něco velkého.
Ve videu na Truth Social Trump později prohlásil, že amerických obětí pravděpodobně ještě přibude. Spojené státy však podle něj své mrtvé vojáky pomstí.
Šéf Bílého domu rovněž řekl, že bojové operace budou pokračovat, dokud USA nedosáhnou všech cílů. "Bojové operace v tuto chvíli pokračují v plné síle a budou pokračovat, dokud nebudou dosaženy všechny naše cíle. Máme velmi silné cíle," řekl Trump. Zmínil, že íránský režim vyzbrojený dalekonosnými raketami a jadernými zbraněmi by byl strašnou hrozbou pro každého Američana.
Americký prezident dále řekl, že při útocích na Írán bylo zničeno téměř celé velení jeho armády a že mnozí její příslušníci se chtějí vzdát. Armádu, revoluční gardy i vojenskou policii vyzval, aby složily zbraně. Znovu jim nabídl, že v tom případě budou mít beztrestnost, jinak budou čelit jisté smrti.
Íránce pak Trump vyzval k odvaze a aby využili této chvíle a vzali si svou zemi zpátky. "Vyzývám všechny íránské vlastence usilující o svobodu, aby se chopili této příležitosti, byli stateční, odvážní, hrdinní a převzali zpět moc. Amerika je s vámi," ujistil Trump.
Spojené státy a Izrael zahájily v sobotu rozsáhlý útok na cíle Íránu. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základy v regionu. Při operaci Epic Fury byl zabit mimo jiné i nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.