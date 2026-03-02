Ponuré vyhlídky. Legendární Petr Janda po sebevraždě klávesisty Olympicu: "Teď je řada na mně"
2. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Veleslavný rocker si promluvil o bolestivé ztrátě i o tom, jak vlastně špatná byla stará škola, která učila muže nesvěřovat se se svými city.
Jeden z nejslavnějších českých hudebníků a dlouholetá tvář slavné skupiny Olympic, Petr Janda, si musel vyslechnout zlou zprávu: Po dlouhém boji s depresemi si sáhl na život Jiří Valenta, klávesista, který s Olympicem vystupoval celé dekády.
Smrt dobého kamaráda s člověkem samozřejmě strašně otřese. Jandovi tedy není zrovna dvakrát do zpěvu: „Mluvil jsem s Jirkovou ženou, novináři z ní nakonec asi vytáhli víc informací, než stihla říct mně. Sám jsem si myslel, že se odpráskl na té své chatě, a nyní jsem se dozvěděl, že u řeky,“ prozradil v rozhovoru pro eXtra.cz.
„Jirka byl po smrti Ferdy (Milan Peroutka starší) vážně špatný, měli k sobě fakt blízko. Byli velcí kamarádi. A když Ferda spadl ze schodů a zemřel, od té doby Jirka chřadnul. Nakonec už neměl na hraní sílu, tak odešel z kapely,“ potvrdil Janda to, co už se tak nějak vědělo.
„Sem tam jsme spolu dál komunikovali, zval jsem ho třeba na výroční koncerty nebo na své garden párty, na tu poslední už nepřišel. Ale jinak jsme se občas vídali, opravdu jsme v sobě nepěstovali žádné nepřátelství,“ vyprávěl.
„Když odcházel, říkal, že byl ze všeho už unavený. Vím jen, že psychicky byl moc špatný, ale dodnes nevím proč,“ pokračoval bezradně s tím, že jak on, tak Jiří prošli starou školou a s pocity se tak navzájem nesvěřovali, protože mají zažito, že to muži zkrátka nedělají.
„Ale je pravda, že jsme se moc nerozebírali. Každý chlap dělá frajera, přitom mu je blbě. A nechce to šířit. Má pocit, že je to jen nějaká slabost…“ zamyslel se Janda.
„Stejně si ale myslím, že když se rozhodl sáhnout na život, že za tím nebyl jen jeden izolovaný důvod, že jich bylo víc,“ domnívá se.
Ubývající počet současných i minulých členů legendární formace působí slavnému hudebníkovi černé myšlenky: „Mrzí mě to, ale nemám to jak ovlivnit. Už tu skoro nikdo starší nezbyl. Teď je řada na mně,“ uvedl ponuře.
„Jsem už skoro nejstarší z muzikantů, co stále ještě fungují,“ dodal.