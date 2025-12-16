Král muzikálů po dvaceti letech ve vztahu: "Nevím, s kým jsem"
16. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke
Někdejší bouřlivák překvapil svérázným životním postojem. Minulost pro něj prý neexistuje.
Při ohlédnutí do historie české mediální a showbusinessové scény bychom nenašli moc větších rebelů a divokých svérázů, než jakým je (respektive byl) muzikálový král Sagvan Tofi.
Divočina už nejspíš skončila, Sagvanovi už je přes 60 let a již nějakých dvacet roků má po boku partnerku Alenu. Na dotaz, jak si sedl dohromady dlouhý vztah s jeho notoricky nespoutanou povahou, odpověděl nečekaně.
„Já vůbec nevím, s kým jsem, jak dlouho jsem. Koukám se dopředu, co bude,“ řekl pro eXtra.cz.
„Já takovým lidem, jako jste vy, říkám vodníci. Oni mě stahujou, abych se koukal dozadu,“ dodal.
Koukání dozadu a tedy vzpomínání na minulost je podle něj všeobecně zlý nápad: „Jak začnu vzpomínat, tak jsem v háji. Protože vzpomínáš dozadu. Já je neslavím, takže vlastně ani nevím, co se stalo.“
Prý neslaví ani vlastní narozeniny, protože to se také počítá za ohlížení vzad.
Dopustit ale nedá alespoň na svou dceru Satine: „Je to fajn holka, můžu být pyšný na to, jak jsem ji vychoval. My jsme parťáci. Snažil jsem se korigovat ty moje geny, ale na druhou stranu jsem rád, že je má,“ smál se.