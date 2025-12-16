Dnes je úterý 16. prosince 2025., Svátek má Albína
Počasí dnes 4°C Zataženo

Král muzikálů po dvaceti letech ve vztahu: "Nevím, s kým jsem"

16. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke

Král muzikálů po dvaceti letech ve vztahu: "Nevím, s kým jsem"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Někdejší bouřlivák překvapil svérázným životním postojem. Minulost pro něj prý neexistuje.

Při ohlédnutí do historie české mediální a showbusinessové scény bychom nenašli moc větších rebelů a divokých svérázů, než jakým je (respektive byl) muzikálový král Sagvan Tofi.

Divočina už nejspíš skončila, Sagvanovi už je přes 60 let a již nějakých dvacet roků má po boku partnerku Alenu. Na dotaz, jak si sedl dohromady dlouhý vztah s jeho notoricky nespoutanou povahou, odpověděl nečekaně.

„Já vůbec nevím, s kým jsem, jak dlouho jsem. Koukám se dopředu, co bude,“ řekl pro eXtra.cz.

„Já takovým lidem, jako jste vy, říkám vodníci. Oni mě stahujou, abych se koukal dozadu,“ dodal.

Koukání dozadu a tedy vzpomínání na minulost je podle něj všeobecně zlý nápad: „Jak začnu vzpomínat, tak jsem v háji. Protože vzpomínáš dozadu. Já je neslavím, takže vlastně ani nevím, co se stalo.“

Prý neslaví ani vlastní narozeniny, protože to se také počítá za ohlížení vzad.

Dopustit ale nedá alespoň na svou dceru Satine: „Je to fajn holka, můžu být pyšný na to, jak jsem ji vychoval. My jsme parťáci. Snažil jsem se korigovat ty moje geny, ale na druhou stranu jsem rád, že je má,“ smál se.

Tagy:
muzikál láska vztahy
Zdroje:
Extra.cz, zeny.iprima.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Město chtělo zaměstnance kontrolovat pomocí kamer a počítače, lidská kreativita porazila stroj

Následující článek

Koalice nevylučuje, že zvýší schodek státního rozpočtu na příští rok

Nejnovější články