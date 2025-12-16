Velká záhada z druhé světové války je konečně vyřešena
16. 12. 2025 – 13:37 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po více než osmdesáti letech se podařilo vyřešit osud australského vojenského letounu a jeho čtyřčlenné posádky, která zmizela během druhé světové války nad Papuou-Novou Guinejí. Nález vraku v odlehlých horách přináší odpovědi rodinám, které desítky let žily v nejistotě, a uzavírá jeden z dlouho otevřených válečných příběhů.
Záhada čtyř australských letců, kteří zmizeli během druhé světové války nad Papuou-Novou Guinejí, byla po více než osmi desetiletích konečně objasněna. Letoun Beaufort A9-211 od 100. perutě Královského australského letectva se nevrátil z noční bombardovací mise nad japonskou základnou Rabaul 14. prosince 1943. Na palubě byli pilot John Eardley Kenny, navigátor Arthur John Davies a palubní střelci Thomas Burrowes a Murray Fairbairn. Letadlo odstartovalo z ostrova Goodenough v Šalomounově moři, ale kvůli extrémně špatnému počasí mise dopadla katastrofálně. Z devíti nasazených strojů se jeden nikdy nevrátil a osud jeho posádky zůstal neznámý.
Pohoří Bainang v severovýchodní části Papuy-Nové Guineje patří k nejodlehlejším a nejméně osídleným oblastem regionu. Právě zde byly v roce 2021 nalezeny trosky letounu, které si původně nikdo nedokázal přesně zařadit. Teprve rozsáhlá analýza provedená Královským australským letectvem potvrdila, že jde o pohřešovaný Beaufort A9-211. K průlomu došlo během expedice vedené skupinovým kapitánem Grantem Kellym poté, co na vrak v roce 2022 narazil místní teenager při pochodu pralesem. Identifikaci umožnil nález modifikačního identifikačního štítku přímo na místě havárie, a to navzdory tomu, že vrak byl po osmdesáti letech silně poškozen tropickým prostředím.
Australští vojáci bojovali v oblasti Papuy-Nové Guineje po boku místních jednotek od roku 1942 poté, co Japonci obsadili tehdejší Teritorium Nové Guineje. Mnoho ztrát na japonské straně tehdy nezpůsobily přímé boje, ale nemoci a hlad. Japonské síly oblast opustily až po kapitulaci v roce 1945. Královské australské letectvo za posledních deset let identifikovalo sedm ztracených letounů z druhé světové války, nalezlo ostatky dvou letců a objasnilo osud 41 osob vedených jako nezvěstné. Přesto zůstává bez známého hrobu více než 3 140 letců a pátrání pokračuje u více než tisícovky letadel z druhé světové a korejské války.
Rodinné uzavření po desetiletích nejistoty
Pro rodiny zmizelých letců má identifikace letounu hluboký osobní význam. Robert Burrowes se o vyřešení případu dozvěděl až ve chvíli, kdy mu zástupci australských ozbrojených sil potvrdili, že nalezený vrak patří letadlu, na jehož palubě byl jeho strýc Tom Burrowes. Tom byl jedním z dvojčat a jeho bratr Jim, Robertův otec, se nikdy nedozvěděl, kde jeho sourozenec zahynul. Jim sám sloužil během války jako pobřežní pozorovatel v Rabaulu a jejich starší bratr Bob zahynul jako válečný zajatec na potopené lodi Montevideo Maru. Jim zemřel ve věku 101 let pouhý rok před tím, než byla záhada vyřešena.
Vyšetřování ukázalo, že letoun narazil do horského masivu ve střemhlavém letu a po dopadu vzplál. Představa posledních okamžiků posádky je pro pozůstalé bolestná, ale současně přináší jistotu, že nešlo o dlouhé utrpení ani zajetí. Identifikace vraku podle představitelů letectva pomáhá uzavřít příběhy, které zůstávaly po desetiletí nedokončené, a dává smysl paměti rodin i veteránské komunitě.
Naděje na návrat ostatků
Na místě havárie byl nalezen také malý fragment kosti, který by mohl pocházet z lidských ostatků. Ten nyní prochází forenzním testováním. Danielle Bakerová, vnučka navigátora Arthura Daviese, věří, že by fragment mohl patřit jejímu dědečkovi, protože se nacházel v přední části letounu, kde měl navigátor své stanoviště. Pro ni znamená objev odpověď na celoživotní otázky, zda byl její dědeček sestřelen, zajat nebo trpěl.
Pokud se původ ostatků potvrdí, rodina by je ráda převezla domů a uložila vedle jeho manželky a dcery. Pro pozůstalé by to znamenalo nejen důstojné rozloučení, ale i fyzické místo paměti. Celý případ podle australské vlády dokládá dlouhodobý závazek hledat, identifikovat a ctít padlé vojáky bez ohledu na to, kolik let od jejich zmizení uplynulo.