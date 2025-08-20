Stal se z ní squatter? Bydlení svůdné hvězdy Ulice: Kabely ze stropu a všude krabice
20. 8. 2025 – 8:28 | Magazín | Jana Strážníková
Rekonstrukce si vyžádala víc sil a prostředků, než půvabná herečka čekala.
Sympatická hvězda nekonečného seriálu Ulice Anna Kadeřávková přiznala nepříliš lichotivou situaci ohledně bydlení. Před necelým rokem si splnila sen a pořídila si vlastní dům, dávat ho dokupy je ale větší nářez, než zpočátku čekala.
„Jsem oficiálně majitelkou vlastního domu. Po třech letech plných překážek, emocí a nočních můr je to tady. A upřímně? Je to… zvláštní. Protože teď, když jsem u cíle, zjišťuju, že to je teprve začátek. A na to vás nikdo nepřipraví,“ psala před rokem na sociálních sítích.
A v tu dobu ještě nevěděla, jak moc velkou pravdu vlastně píše. Protože uplynul rok a pořád nemá ani zdaleka hotovo.
Práci komplikovala řada nepříjemností: Našla poškozenou desku v kuchyni, hladce neprobíhala ani přestavba koupelny a hlavu si postavila také garážová vrata.
Neustálé řešení, nepříjemnosti a pocit, že zkrátka nic nemůže hned vyjít, vyčerpal herečku natolik, že už se jí vlastně přestává chtít vůbec něco dělat.
Musí ale zatnout zuby: „Rozhodla jsem se, že tento týden začnu řešit další věci v baráku, tapety, výmalbu a věci s paní architektkou,“ napsala nedávno.
„Věděla jsem, že s domem bude hodně práce, ale trochu mě to převálcovalo, tak s tím bojuju,“ dodala.
„Je toho na mě extrémně moc a mám trochu blok to dodělávat. Tak zatím žiju s kabely ze stropu bez lustrů, s neposkládaným nábytkem a všude jsou krabice,“ přiznala.
Tak snad už teď půjde práce lépe od ruky.