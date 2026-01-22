Prezident Pavel: Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat
22. 1. 2026 – 12:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nevyzpytatelné chování amerického prezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel.
Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl dnes prezident při debatě ze studenty Gymnázia Hejčín při návštěvě Olomouckého kraje.
Podle prezidenta Pavla se Donald Trump chová nevyzpytatelně a dělá a říká věci, které vypadají jako šokující. "Na druhou stranu se mnohokrát ukázalo, že jeho styl jednání je takový trošku arabský bazar, kde nahodím nesmyslnou cenu, abych se pak dostal někam, kde jsem zpočátku ani nedoufal, ale můj protějšek je šťastný, jak dobrou cenu uhrál," řekl dnes prezident.
Opřel se přitom o zkušenost z Trumpova prvního prezidentského mandátu, kdy přijel na jednání NATO a během summitu Severoatlantické rady řekl všem, kteří byli po desetiletí zvyklí na politickou korektnost a diplomatickou uhlazenost: "Kdo neplatí, toho bránit nebudu, tak se všichni vzpamatujte," vzpomněl Pavel s tím, že tehdy to byl šok pro všechny. Podle Pavla je ale u Trumpa potřeba oddělit obsah od formy. "Jinými slovy Donald Trump, sice šokujícím způsobem, ale říkal to, co říkali jeho předchůdci úplně stejně: Musíte se trochu vzpamatovat, nemůžeme přijímat bezpečnost za vás, je to také váš byznys. Akorát když se to řekne hezky, většina lídrů Evropy si říká: Jasně, trochu přidáme, ale ještě to není tak horký. Za Donalda Trumpa to už prostě začalo být horké," doplnil prezident.
Zmínil přitom i spor kolem Grónska. "Jestli stejný mechanismus, stejná šablona, je kolem Grónska, uvidíme. Zdá se, že proti původním obavám došlo trochu ke zklidnění. Zda to povede k tomu, že se budeme dál věcně bavit v rámci Severoatlantické aliance o zvýšení bezpečnosti v oblasti severního Atlantiku včetně Grónska, pak to bude ku prospěchu Evropy a ku prospěchu Spojených států. Jenom jsme si mohli ušetřit bouři, která vůbec nemusela být, protože spojenci z principu mají vždy snahu se dohodnout, konkrétně Dánsko tu snahu ukazovalo od začátku," míní Pavel.
Podobně matoucí může být podle prezidenta také Trumpův přístup k Evropě. "Na druhou stranu to má ale pozitivní efekt, že to s námi zatřese. Asi občas potřebujeme, aby s námi bylo zatřeseno, abychom si uvědomili, co je podstatné, co musíme udělat do budoucna, abychom nezůstali někde na okraji. Musíme přestat mluvit o jednotě a začít být jednotní. Jedině tak máme šanci při tom světě, který se rýsuje před námi, tedy ve světě velkých silných hráčů, hrát roli, kterou bychom měli a kterou z hlediska všech parametrů jako Evropa máme," dodal prezident.