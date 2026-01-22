Konec éry bez reklam! ChatGPT vás začne sledovat a prodávat vám, co nepotřebujete
22. 1. 2026 – 11:27 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Dlouho slibovali, že se to nestane, ale realita je krutá. Miliardové ztráty dohnaly tvůrce nejslavnější umělé inteligence k radikálnímu kroku. OpenAI spouští v ChatGPT reklamy, které vám budou skákat do cesty přímo během chatování. Nepomůže vám ani to, že si za službu platíte těžké peníze – otravné bannery si najdou cestu i do vašich soukromých konverzací s robotem.
Sam Altman, šéf OpenAI, se roky tvářil jako vizionář, kterému jde jen o blaho lidstva. Časy se ale mění a účty za provoz supervýkonných serverů nepočkají. Přestože vedení firmy dlouho tvrdilo, že reklama nebude hlavním pilířem jejich byznysu, nyní otáčí o 180 stupňů. Novinka se nejdříve dotkne uživatelů ve Spojených státech, ale je jen otázkou času, kdy se reklamní lavina převalí i do českých luhů a hájů.
Platíte si předplatné? Smůla, reklama vás nemine
Šokující zprávou pro všechny fanoušky technologií je fakt, že reklamy se nebudou týkat pouze neplatičů. I uživatelé, kteří si pořídili „levnější“ verzi ChatGPT Go, za kterou v Česku měsíčně zaplatí 249 korun, uvidí na konci svých dotazů komerční sdělení. OpenAI sice slibuje, že reklamy nebudou mít vliv na samotné odpovědi a objeví se až úplně dole pod textem, ale mnozí v tom vidí první krok k naprostému zaplavení platformy spamem.
Společnost se snaží tento krok obalit do líbivých frází. Tvrdí, že se rozhodla prozkoumat oblast reklamy, „aby více lidí mohlo těžit z našich nástrojů s menšími limity používání“. V praxi to však znamená, že si uživatelé budou muset zvyknout na bannery, které jim budou po dotazu na výlet do Mexika okamžitě nabízet konkrétní hotely nebo předražené turistické atrakce.
Miliardová sekera v rozpočtu: Jiná cesta prý není
Proč se k tomu OpenAI odhodlala právě teď? Odpověď je jednoduchá: peníze. I když má chatbot stovky milionů uživatelů, drtivá většina z nich ho využívá zdarma a generuje firmě jen obrovské náklady na elektřinu a výpočetní výkon. Podle uniklých informací z Financial Times vykázala společnost v první polovině roku 2025 hrozivou ztrátu ve výši zhruba 8 miliard dolarů.
Expert na umělou inteligenci Henry Ajder vysvětluje, že firma je pod obrovským tlakem investorů. „OpenAI je společnost, která v posledních letech zaznamenala obrovský nárůst uživatelů, ale také vkládá stále více prostředků od investorů do vývoje umělé inteligence – a nejde o ziskový subjekt. Aby začala mít skutečný zisk, musí najít další zdroje příjmů i jinak než od standardních předplatitelů. Reklama je spolehlivým zdrojem,“ uvádí Ajder.
Pro OpenAI jde o riskantní hru s důvěrou uživatelů. Z pouhých 800 milionů lidí si jich totiž platí jen pět procent. Zbytek světa se nyní musí připravit na to, že jejich oblíbený digitální pomocník se brzy změní v interaktivní reklamní leták. Jedinou útěchou zůstává fakt, že testování se zatím vyhne uživatelům mladším 18 let – otázkou však zůstává, na jak dlouho.